Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Marino Hinestroza y el regaño del técnico de Vasco da Gama, en medio de derrota con Flamengo

Marino Hinestroza y el regaño del técnico de Vasco da Gama, en medio de derrota con Flamengo

Las imágenes entre el entrenador, Pedro Emanuel, y el colombiano, Marino Hinestroza, en partido del Brasileirao, no pasaron desapercibida y están dando de qué hablar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de oct, 2026
Comparta en:
Marino Hinestroza, jugador colombiano de Vasco da Gama, fue titular en la derrota contra Flamengo
Marino Hinestroza, jugador colombiano de Vasco da Gama, fue titular en la derrota contra Flamengo
AFP

La derrota de Vasco da Gama 1-4 frente a Flamengo dejó varias situaciones para analizar y una de ellas tuvo como protagonista al colombiano, Marino Hinestroza, quien vivió un momento de tensión con su entrenador, Pedro Emanuel, durante el compromiso disputado en el Brasileirao.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El extremo vallecaucano fue titular en el conjunto local, pero no pudo evitar una nueva caída de su equipo ante uno de sus principales rivales. Además, cuando transcurrían 60 minutos de partido, el cuerpo técnico decidió sustituirlo y darle ingreso a Bruno Duarte da Silva.

Publicidad

Últimas noticias

Marino Hinestroza, delantero colombiano de Vasco da Gama, en un partido de Copa Sudamericana
Colombianos en el exterior

Arrasan con todos en Vasco da Gama; Marino Hinestroza, rajado en derrota contra Flamengo

Sebastián Villa, delantero colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Liga de Argentina
Colombianos en el exterior

Sebastián Villa pide pista para ser titular en Boca Juniors vs River Plate; no será fácil

Sin embargo, más allá de su salida del terreno de juego, una situación que se presentó sobre la línea lateral llamó especialmente la atención y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Publicidad

En las imágenes se observa a Pedro Emanuel, entrenador de Vasco da Gama, acercándose a Marino Hinestroza para realizarle un fuerte llamado de atención. El estratega portugués le habla de manera enérgica al futbolista colombiano, aparentemente para corregir algunos aspectos relacionados con el posicionamiento del equipo dentro del campo.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

La escena muestra al director técnico bastante molesto, mientras Hinestroza escucha las indicaciones y permanece frente a él. Se trató de una reprimenda que no pasó inadvertida, especialmente por el tono utilizado por el entrenador en medio de un partido que se estaba complicando para los locales.

Publicidad

Y es que el resultado tampoco ayudaba a calmar los ánimos. Flamengo se impuso con autoridad por 1-4 en condición de visitante y se llevó tres puntos importantes, en una presentación en la que Vasco da Gama sufrió defensivamente y no encontró respuestas suficientes para contrarrestar a su rival.

Marino Hinestroza, jugador colombiano de Vasco da Gama, en el partido contra Flamengo
Marino Hinestroza, jugador colombiano de Vasco da Gama, en el partido contra Flamengo
Getty Images

El colombiano continúa buscando consolidarse en el fútbol brasileño, en un equipo que necesita encontrar regularidad para mejorar sus resultados. Su titularidad frente a Flamengo representó una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones, aunque terminó siendo sustituido antes de cumplirse los primeros 15 minutos del segundo tiempo.

Marino Hinestroza, extremo del Vasco da Gama.
Colombianos en el exterior

Marino Hinestroza, ni siendo figura tiene nada ganado en Vasco da Gama; se viene duelo con Flamengo

Marino Hinestroza; jugador del Vasco da Gama
Colombianos en el exterior

Marino Hinestroza toca el cielo por primera vez en Vasco; "se preparó para esto"

Marino Hinestroza anotó doblete en Vasco da Gama 3-2 Corinthians.
Colombianos en el exterior

Marino Hinestroza la rompió con dos goles en Vasco 3-2 Corinthians y habló duro; "tengo talento"

Publicidad

Relacionados

Marino Hinestroza

Vasco da Gama

Flamengo

Liga de Brasil

Publicidad

Publicidad

Publicidad