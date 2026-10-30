Marino Hinestroza y el regaño del técnico de Vasco da Gama, en medio de derrota con Flamengo

La derrota de Vasco da Gama 1-4 frente a Flamengo dejó varias situaciones para analizar y una de ellas tuvo como protagonista al colombiano, Marino Hinestroza, quien vivió un momento de tensión con su entrenador, Pedro Emanuel, durante el compromiso disputado en el Brasileirao.

El extremo vallecaucano fue titular en el conjunto local, pero no pudo evitar una nueva caída de su equipo ante uno de sus principales rivales. Además, cuando transcurrían 60 minutos de partido, el cuerpo técnico decidió sustituirlo y darle ingreso a Bruno Duarte da Silva.

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Sin embargo, más allá de su salida del terreno de juego, una situación que se presentó sobre la línea lateral llamó especialmente la atención y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

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En las imágenes se observa a Pedro Emanuel, entrenador de Vasco da Gama, acercándose a Marino Hinestroza para realizarle un fuerte llamado de atención. El estratega portugués le habla de manera enérgica al futbolista colombiano, aparentemente para corregir algunos aspectos relacionados con el posicionamiento del equipo dentro del campo.



COBRANÇA FIRME NA BEIRA DO CAMPO! 😡💢



Pedro Emanuel deu aquela bronca acalourada em Marino Hinestroza na linha lateral para corrigir o posicionamento do time na derrota do Vasco para o Flamengo.#redes6 #Original pic.twitter.com/ydNewwxcsl — Lance! (@lancenet) October 30, 2026

La escena muestra al director técnico bastante molesto, mientras Hinestroza escucha las indicaciones y permanece frente a él. Se trató de una reprimenda que no pasó inadvertida, especialmente por el tono utilizado por el entrenador en medio de un partido que se estaba complicando para los locales.

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Y es que el resultado tampoco ayudaba a calmar los ánimos. Flamengo se impuso con autoridad por 1-4 en condición de visitante y se llevó tres puntos importantes, en una presentación en la que Vasco da Gama sufrió defensivamente y no encontró respuestas suficientes para contrarrestar a su rival.

Marino Hinestroza, jugador colombiano de Vasco da Gama, en el partido contra Flamengo Getty Images

El colombiano continúa buscando consolidarse en el fútbol brasileño, en un equipo que necesita encontrar regularidad para mejorar sus resultados. Su titularidad frente a Flamengo representó una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones, aunque terminó siendo sustituido antes de cumplirse los primeros 15 minutos del segundo tiempo.