Jose Mourinho vivirá un raro suceso; "fue el último entrenador del Real Madrid que lo hizo"

Jose Mourinho fue el último director técnico del Real Madrid que se sentó en el banquillo visitante de El Sardinero. Quince años después, el destino devuelve al portugués al mismo escenario, con otro equipo entre manos, una larga travesía por los banquillos europeos y la misma obligación de ganar en un regreso que une dos épocas muy diferentes de su carrera.

El 21 de septiembre de 2011, en la quinta jornada de Liga (aunque era el cuarto partido porque la primera no se disputó por una huelga de futbolistas), Mourinho abandonó Santander con un empate sin goles frente al Racing del argentino Héctor Cúper. Aquel resultado resultado alimentó las primeras dudas en el Real Madrid, que, finalmente, terminaría conquistando la famosa Liga de los cien puntos y los 121 goles.

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El conjunto blanco llegó entonces a Santander herido por una derrota frente al Levante (1-0) y se encontró con un rival que le discutió el partido durante buena parte de la primera mitad. El equipo cántabro, ordenado y combativo, cerró los espacios a Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Mesut Özil, incapaces de encontrar el camino hacia la portería de Toño.

Jose Mourinho, entrenador portugués del Real Madrid, en un partido de La Liga de España AFP

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Jose Mourinho sorprendió con su alineación. El joven Raphaël Varane debutó en Primera División y apareció en el centro de la defensa junto a Ricardo Carvalho. Sergio Ramos, por motivos técnicos, vio el choque desde el banquillo, mientras que José Callejón ocupó una posición en el ataque y Lass Diarra acompañó a Xabi Alonso en el centro del campo.



El técnico portugués intentó corregir el rumbo con la entrada de Ángel di María, Gonzalo Higuaín y Kaká, pero ninguna de las alternativas consiguió desarmar al Racing. El Real Madrid terminó sin marcar y encadenó 220 minutos de sequía goleadora, desde el tanto de Di María al Dinamo de Zagreb en la Liga de Campeones, lo que generó críticas.