Presidenta de Palmeiras se pronuncia sobre el posible fichaje de Jhon Arias; "estamos viendo"

El futuro profesional de Jhon Arias todavía es incierto. El extremo del Wolverhampton ha sonado fuertemente para volver al fútbol sudamericano de la mano del Palmeiras. Sin embargo, su presidenta se pronunció, dejando ver que aún es pronto para decir que llegará a su club.

La llegada del colombiano al 'verdao' cuenta con dos problemas. El primero, el salario que gana en Inglaterra, que sería un problema para los brasileños, y el otro, la claúsula que conserva Fluminense para poner la primera oferta sobre la mesa para que vuelva a territorio brasileño, por lo que la dirigencia de Palmeiras tendría que superar cada oferta que hiciera el 'Flu' para contar con sus servicios.

Sin embargo, Leila Pereira, presidenta del equipo paulista, se refirió al posible fichaje del nacido en Quibdó (Choco), haciendo entender que aunque le gustaría tenerlo, prefiere no crear falsas expectativas entre sus aficionados.

"Me gustaría mucho que estos dos grandes jugadores (Thiago Almada y Jhon Arias) vinieran a jugar a Palmeiras, pero voy a decir algo para ustedes, detesto crear expectativas al hincha. Lo único que puedo decir con certeza es que Palmeiras está en el mercado para fortalecer más nuestro elenco, el año pasado faltó alguna cosa, quedamos muy cerca a varios títulos. El balón pegó en el poste y se fue fuera; este año quiero que entre, queremos ser campeones. Estamos viendo el mercado, cuando tenga algo más concreto lo diré", fueron las palabras de la mandataria en la televisión de su país.



El conjunto 'verdao' piensa hacer grandes contrataciones en este periodo de transferencias para intentar ganar la Copa Libertadores de este año, tras quedar subcampeón en la edición pasada, por lo cual la dirección deportiva del equipo piensa en el atacante de la Selección Colombia y en Almada, que juega actualmente en el Atlético de Madrid. No obstante, las negociaciones todavía estarían lejos de tener un final feliz.

Por otro lado, al término de su último juego contra Santos, el DT de Palmeiras, Abel Ferreira, fue preguntado sobre cuál de las dos jugadores encajaría mejor en su estrategia, a lo cual respondió: "Buena pregunta, pero quedará sin respuesta". Desde Brasil surgió la información de que el chocoano estaría de acuerdo con volver al Brasileirao, pero lo dicho por el entorno de Palmeiras deja ver que su situacián aún estaría por resolverse.

Su inicio de 2026 ha sido muy positivo, anotando goles y dando asistencias con los Wolves, sin embargo, buscará tomar la mejor decisión para cerrar la temporada de gran manera y poder tener la oportunidad de estar en la lista de convocados por parte del técnico Nestor Lorenzo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.