Hugo Rodallega reveló la íntima charla que tuvo con Jhon Durán; le dio varios consejos

Hugo Rodallega es un referente del fútbol colombiano. Además de su exitosa carrera por Europa y de haber vestido la camiseta de la Selección Colombia en repetidas ocasiones, se ganó los corazones de los hinchas de Independiente Santa Fe. Y es que, desde su llegada, fue el máximo goleador del rentado local en dos oportunidades, se convirtió en capitán y ganó la Liga BetPlay I-2025.

Ahora, va por un nuevo título con el 'león', disputando la Superliga contra Junior de Barranquilla. Justamente, en el juego de ida, que culminó 1-1, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, infló las redes y al respecto habló en entrevista con el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. De igual manera, reveló detalles de una charla que tuvo con Jhon Jáder Durán, delantero de Fenerbahce.

¿Cómo hizo para llegar en forma al inicio de temporada?

"Afortunadamente, haber tenido un buen descanso y realizar sesiones de entrenamiento, en esas cortas vacaciones, permite que uno se mantenga, más con el deseo, la responsabilidad y el compromiso que se tiene. A la edad que tengo, el nombre, todo eso hace que uno se esfuerce el doble para mantenerse".

¿En qué momento se le pasó por la cabeza definir como lo hizo?

"Cuando veo que el defensa de Junior se equivoca, que lo intuía, me anticipé y cuando con la pierna izquierda me llevo la pelota, levanto la cabeza y veo que el rival está lejos para poder acomodar el cuerpo, miro al arquero y, con la confianza que me tengo, lo único que hizo fue ubicar el balón para que el guardameta no pueda reaccionar".



¿De qué manera se mantiene vigente?

"Son los hábitos y la práctica de trabajar la definición. Uno puede tener virtudes, pero si no se pule, de nada sirve. Cuando uno está cerca, el arco se hace pequeño, el arquero tiene una gran ventaja, pero se logró".

¿Quién le dice que no se retire aún?

"Mi hijo y esposa son quienes me dicen que le siga dando, que vea los resultados, que la estoy metiendo. Ese es el mensaje de los hinchas, mi familia y todos me agradecen, valoran y, de paso, admiran lo que uno hace".

¿Cómo maneja esa calma y personalidad que tiene?

"Puede que parezca una persona tranquila, que todo fluye, pero, en realidad, no, se siente presión, responsabilidad y uno es consciente de la expectativa que uno genera. El día que no sienta presión, prefiero dar un paso al costado".

¿Pudo hablar con 'Teo'?

"Admiro a Teófilo Gutierréz, Carlos Bacca, Falcao García, Luis Muriel, en fin, varios jugadores. No pude hablar con 'Teo' porque no nos cruzamos, pero sabe que lo admiro y le tengo mucho respeto".

¿Qué análisis hace del juego de vuelta?

"Las finales están llenas del temor a equivocarse e intentaremos, con nuestra gente, levantar el título".

¿Cuál es el consejo que le daría a Jhon Durán?

"Tuve la oportunidad de hablar con Jhon Durán. Él me escribió, cuando fuimos campeones a mitad de año y le respondí. No hemos tenido contacto físico, pero sí por medio de mensajes e intenté darle algún consejo y le dije que se dedicara a jugar, que haga lo que sabe y es de los '9' con la capacidad y talento para adueñarse de esa posición en la Selección Colombia. Solo quise guiarlo para que no se distraiga en cosas externas. Ojalá que pueda encaminarse y dedicarse a lo que realmente le importa y deje todo lo malo a un lado. Es difícil porque no lo conocemos".