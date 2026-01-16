Delantero con proceso en Selección Colombia estaría en el radar de un club de Brasil

Los futbolistas 'cafeteros' han sido protagonistas en esta ventana de transferencias en el balompié internacional. Muchos son los nombres que han aparecido en el radar de grandes clubes, y de los más recientes, hay uno con proceso en la Selección Colombia. Es Mateo Casierra y desde un equipo en Brasil le siguen la pista.

El delantero, de 28 años y oriundo de Barbacoas (Nariño), milita en la actualidad en el fútbol de Rusia con el Zenit junto a otro compatriota, Wilmar Barrios. El club que estaría tras sus servicios deportivos es Atlético Mineiro. El 'galo' ya habría iniciado contactos para hacerse con su fichaje.

"El Atlético Mineiro negocia el fichaje del delantero colombiano Mateo Cassierra, de 28 años, procedente del Zenit de Rusia. Las negociaciones aún no están lo suficientemente avanzadas como para concretar un acuerdo con el jugador colombiano, pero están en curso", precisaron en la cuenta en 'X' de 'Central do galo', misma que da a conocer las novedades y actualizaciones del club.

Y agregaron: "En el club europeo desde 2022, el delantero (Casierra) es una de las piezas clave del equipo y ha marcado 42 goles en las últimas tres temporadas".



Su DT en Zenit confirmó ofertas

De otro lado, Sergey Semak, entrenador de la escuadra de San Petersburgo, confirmó hace algunos días en una comparecencia de prensa que el exDeportivo Cali ha estado 'cotizado' en este mercado de pases, que han recibido propuestas, pero que la resoluciones las tomarán de acuerdo a la decisión final del artillero colombiano.

"Partimos de los deseos del futbolista. Lo necesitamos, pero tiene buenas propuestas. Estamos viendo cómo se resolverá esta situación. Tuvo una buena primera mitad de temporada", expresó Semak a los medios de comunicación.

Hay que precisar que Casierra tiene vínculo contractual con el Zenit hasta junio de 2027 y que el fútbol brasileño se ha sido convertido en una 'vitrina' muy importante para el jugador colombiano. Además, la segunda parte de la temporada 2025/2026 en el fútbol de Rusia aún no se ha reanudado.



¿Cuándo es el próximo compromiso del Zenit?

El calendario indica que el siguiente reto oficial de los 'azules' será hasta el viernes 27 de febrero contra el FC Baltika Kaliningrad y es válido por la jornada 19 de la Premier League de Rusia. El juego será a las 11:30 de la mañana en horario para Colombia.

Zenit es segundo en la clasificación general con 39 puntos, a una unidad del líder Krasnodar.