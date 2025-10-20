A Bolivia le meten presión para el Mundial 2026: contundente mensaje de FIFA y Conmebol

El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, expresó su deseo de que Bolivia "vuelva a ser el protagonista que siempre fue" y que Sudamérica tenga "siete representantes" en el Mundial 2026, a propósito de la repesca que disputará 'la Verde' en marzo próximo.

Domínguez se refirió al tema en el discurso ofrecido en un acto por el centenario de la fundación de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en el que, además, se inauguró una parte de la infraestructura de la 'Casa de la Verde', un centro de alto rendimiento en La Paz para las selecciones del país andino.

"Como sé que Fernando (Costa, el presidente de la FBF) y todo Bolivia cree en grande, que se atajen los africanos, porque queremos tener siete representantes por primera vez en la historia en un Mundial y queremos que Bolivia vuelva a ser el protagonista que siempre fue", sostuvo.

El paraguayo manifestó que "cien años es un momento histórico que no se repite" y les tocó a los dirigentes actuales del fútbol local, regional y mundial "el privilegio, pero también la responsabilidad" de participar en este evento.



"Así que a seguir creyendo en grande, que cuando se cree en grande se logran los objetivos", afirmó.

Publicidad

Por su parte, el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, que también asistió al acto, deseó "mucha suerte a Bolivia en el repechaje en marzo".

"Están listos para luchar en estos partidos y ojalá para ustedes ganarlos. Van a ser partidos muy duros, es normal, clasificarse a un Mundial nunca es fácil", señaló Infantino.

Jugadores de Bolivia celebran su clasificación al repechaje del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá AFP

Publicidad

Bolivia accedió en septiembre a la repesca del Mundial 2026 tras vencer por 1-0 a Brasil en la decimoctava y última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

La selección comandada por el boliviano Óscar Villegas acabó séptima en la clasificación con 20 puntos, dos más que Venezuela, que estuvo en la zona de repesca en las últimas jornadas, pero finalmente quedó en octavo lugar con 18 unidades tras caer goleada por 3-6 ante Colombia.

La repesca se definirá en un hexagonal intercontinental que se disputará en marzo próximo en México, donde intervendrán otras cinco selecciones, una de África, una de Asia, otra de Oceanía y dos de la Concacaf.

Como parte de su preparación, la Verde disputó dos amistosos este mes, uno con Jordania que acabó por 0-1 a favor de los bolivianos y otro en el que cayeron por 3-0 ante Rusia.

Publicidad

En noviembre, los dirigidos por Villegas se medirán en otros dos partidos amistosos con Corea del Sur y Japón, ambas ya clasificadas al mundial.