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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Qué ha pasado con Néyser Villarreal en Cruzeiro; hablaron en Brasil de su ausencia

Qué ha pasado con Néyser Villarreal en Cruzeiro; hablaron en Brasil de su ausencia

El joven atacante colombiano Néyser Villarreal no ha estado en los recientes partidos del Cruzeiro y hay novedades sobre qué está pasando con su presente en el balompié brasileño.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Néyser Villarreal Cruzeiro
Néyser Villarreal con el Cruzeiro de Brasil - Foto:
Cruzeiro Oficial

Néyser Villarreal ha perdido protagonismo en el regreso a la acción en el Brasileirao con Cruzeiro, estando ausente recientemente en el equipo de Belo Horizonte, aunque en el país sudamericano dieron novedades sobre la actualidad del joven atacante colombiano exMillonarios.

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De hecho, el nombre del jugador de nuestro país salió nuevamente en la prensa, especialmente por los recientes fichajes del cuadro del 'azul y blanco', que podrían quitarle relevancia.

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"Cruzeiro tiene actualmente siete opciones disponibles en su plantilla en el ataque, sin contar los refuerzos recién llegados. Ellos son: Arroyo, Kaio Jorge, Bruno Rodrigues, Marquinhos, Kaique Kenji, Rayan Lelis y Néiser Villarreal", mencionaron de entrada en una nota de 'Globo Esporte'.

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Y ahí fue cuando desde Brasil dieron actualización de qué es lo que pasa con el joven atacante colombiano, informando que "Rayan Lelis no ha jugado y Néyser se está recuperando de una lesión muscular", dejando claro que está lesionado y a eso se debe las ausencias en las convocatorias.

Eso sí, en el citado medio también dejaron claro que en Cruzeiro ahora tienen varios atacantes a disposición, algo que le quitaría relevancia dentro del plantel profesional. "Ante la ineficacia de los delanteros actuales, los refuerzos se volvieron cruciales. El entrenador del Cruzeiro necesitaba más opciones para solucionar la irregularidad en el ataque del equipo".

Neyser Villarreal Cruzeiro
Neyser Villarreal, futbolista colombiano en Brasil - Foto:
Cruzeiro Oficial

Para expandir más este tema, señalaron que el equipo de Belo Horizonte "ha anunciado tres nuevos fichajes para reforzar su ataque. Wesley, Lucho Rodríguez y João Costa han sido oficialmente fichados e inscritos por el club. El equipo de Minas Gerais ha optado por delanteros jóvenes en un intento por encontrar soluciones rápidas para una zona que ha sufrido lesiones y un bajo rendimiento".

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Así las cosas, Villarreal tendrá que volver de menos a más cuando se recupere y buscar su lugar en el Cruzeiro, en el que terminó teniendo buenas presentaciones antes de la pausa en el fútbol por el Mundial 2026, y a la espera de consolidarse nuevamente a pesar de su juventud.

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