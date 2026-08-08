Ángel Di María y el respaldo a Jaminton Campaz; "que decida lo que él quiera, lo vamos a bancar"

Jaminton Campaz ha sido el protagonista de una semana crítica, siendo el motivo los rumores que lo vinculan al América del fútbol mexicano El elenco ‘azulcrema’ ha hecho ofertas formales por el talentoso de nuestro país a Rosario Central, con la firme intención de ficharlo. Ante este tema se refirió en las últimas horas, Ángel Di María.

Y es que en la previa del juego del ‘canalla’ frente a Aldosivi, el oriundo de Tumaco se vio envuelto en murmullos, se ausentó de un par de entrenamientos, y ya en la cancha del Gigante de Arroyito fue silbado antes del inicio de la contienda, pero tras ese gol que le dio los tres puntos al club los hinchas lo aplaudieron y vitorearon su nombre. El colombiano tuvo una montaña rusa de emociones.

Pero volviendo al asunto de América de México y la posibilidad de marcharse, Di María expresó su apoyo al exDeportes Tolima y aseguró que cualquier decisión que tome respecto a su carrera deportiva será respaldada dentro y fuera del club rosarino. El campeón del mundo con Argentina dijo que tuvo una extensa charla con Campaz.

Ángel Di María, jugador de Rosario Central. afp.

Publicidad

"Ahí está, lo convencimos con un partido más. Él está tranquilo, está feliz, es decisión de él, decisión del club", dijo Di María en charla con ‘TNT Sports’ de Argentina y replicadas en la prensa mexicana.



Incluso, el exjugador del Real Madrid y Benfica reflexionó sobre las ventas y transferencias en club para mantener la estabilidad en lo económico.

"A veces se necesita hacer también una venta, son un montón de cosas que se meten en el medio y yo se lo dije el otro día, que fue cuando no entrenó, le dije que decida lo que él quiera, que nosotros lo íbamos a bancar, la gente lo iba a bancar, dio mucho acá. Si se queda, como le puse en Instagram, nosotros vamos a estar muy felices y si se va vamos a estar felices, porque es un paso importante para su carrera", concluyó el ‘Fideo’.

Jaminton Campaz, extremo colombiano de Rosario Central. Foto tomada del Instagram de Rosario Central.

Publicidad

Lo que dijo Jaminton Campaz de los rumores que lo acercan a América de México

"Aquí estamos. Cuando llegue la oportunidad de salir, vamos a salir, la idea es salir bien. Creo que he hecho cosas positivas aquí en el club. Seguir entrenando, seguir mejorando, que tenemos muchas cosas por jugar y esperar que se dé la oportunidad. Hablé mucho con Ángel (Di María), sabemos que es un jugador de experiencia y talla mundial por todo lo que ha logrado; escucharlo ha sido un privilegio y acá estamos", expresó el mundialista con la Selección Colombia también en ‘TNT Sports’ Argentina.