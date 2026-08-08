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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En Portugal ponen lupa a Jhon Durán por discusión con compañero del Benfica; no pasa por alto

En Portugal ponen lupa a Jhon Durán por discusión con compañero del Benfica; no pasa por alto

En la prensa portuguesa no dudaron en hablar del altercado del delantero colombiano Jhon Durán con otro jugador del Benfica, en el partido que tuvo el primer gol del antioqueño con las 'águilas'.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Jhon Durán Benfica
Jhon Durán celebra gol en el Benfica - Foto:
Benfica Oficial

Jhon Durán consiguió su primer gol oficial con el Benfica el pasado jueves en el triunfo 6-1 sobre el Hearts, por la tercera ronda de la Europa League, pero más allá de la felicidad y la expectativa que está generando por su buen inicio en Portugal, hay trascendencia por la discusión que tuvo con un compañero en la cancha.

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En dicho compromiso el joven delantero colombiano tuvo un altercado con Alexander Bah, quien le reclamó por una falta al borde del área que le pareció innecesaria, lo que generó tensión entre ambos y que fue viral en redes sociales por un video grabado por un aficionado.

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A pesar de que estas discusiones son normales en el fútbol de alto nivel, en Portugal le pusieron la lupa a este tema, mencionando que "tras un desacuerdo, Bah fue el único que no celebró un gol con Durán", tildándola de "polémica entre los jugadores del Benfica tras la goleada contra el Hearts".

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En el medio 'O Jogo' profundizaron en que "durante las celebraciones, recibió el apoyo de "todo" el equipo, incluso de Samuel Soares, que fue al otro lado del campo para abrazar a Durán... excepto Alexander Bah".

Y dando contexto de lo sucedido, el portal portugués explicó que "ambos jugadores estaban molestos por un incidente previo en el que Durán derribó a un rival al borde del área del Benfica, lo que derivó en un peligroso tiro libre, acción que provocó las críticas de Bah. Intercambiaron algunas palabras y, mientras la tensión seguía latente, Rafa Silva, uno al lado del otro en la barrera, intervino para calmar los ánimos. Bah incluso cambió de posición en la barrera y se mantuvo alejado del colombiano".

A pesar de darle relevancia a este hecho, no pasó a mayores lo sucedido entre el colombiano y el danés, y el cuadro de las 'águilas' prepara el compromiso frente al Viseu, este domingo, por la Liga de Portugal, encuentro que será a las 2:30 p.m. (hora colombiana), y en el que se espera tengan protagonismo tanto Jhon Durán, como el mediocampista antioqueño Richard Ríos, la cuota de 'cafeteros' en el elenco de Lisboa.

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