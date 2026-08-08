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Gol Caracol  /  Ferran Torres sería nuevo jugador del PSG; FC Barcelona, a la espera de la oferta

Ferran Torres sería nuevo jugador del PSG; FC Barcelona, a la espera de la oferta

Luego de haber anotado el gol de la victoria en la final de la Copa del Mundo con la Selección de España, Ferran Torres dejaría el club 'azulgrana' para pisar tierras parisinas.

Por: EFE
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Ferran Torres gol final Mundial 2026
Ferran Torres marcó el gol de la final del Mundial 2026
AFP

El delantero Ferran Torres ha decidido fichar este verano por el PSG y el Barcelona, que está abierto al traspaso y ya conoce la voluntad firme del futbolista, espera la oferta del club francés, según han informado varios medios y han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la situación.

El atacante de Foios (Valencia), autor del gol con el que España se proclamó campeona del mundo este verano, terminaba contrato con el Barcelobna el 30 de junio de 2027 y ha aceptado la propuesta del conjunto entrenado por Luis Enrique Martínez, quien ya apostó por él como seleccionador.

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A falta de que los clubes alcancen un acuerdo sobre el importe del traspaso, la voluntad de todas las partes es que la negociación se cierre lo antes posible, los campeones del mundo están citados para iniciar la pretemporada con el 'conjunto cule' el próximo miércoles.

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Desde que trascendieron las primeras informaciones acerca del interés del PSG, Ferran fue preguntado sobre su futuro en varias ocasiones durante el verano, pero evitó aclarar sus preferencias.

"Tengo contrato, pero en el fútbol nunca se sabe. Para quedarme, el Barelona debe demostrar que me quiere. Estoy esperando a tomar la decisión correcta", aseguró recientemente el jugador, de 26 años, en una entrevista en Estados Unidos.

Ferrán Torres marcó un golazo en el clásico Barcelona vs. Real Madrid por la Liga de España.
Ferrán Torres marcó un golazo en el clásico Barcelona vs. Real Madrid por la Liga de España.
Getty Imágenes

Beneficiado por el declive físico de Robert Lewandowski, Ferran acabó como el delantero con más partidos disputados del curso pasado entre todas las competiciones (49, empatado con Marcus Rashford) y fue el segundo máximo goleador (21), solo superado por Lamine Yamal (24) e igualado con Raphael Dias 'Raphinha'.

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Pero pese a haber marcado 65 goles y repartido 23 asistencias en sus 207 partidos oficiales como azulgrana, el internacional español no ha logrado consolidarse como un titular indiscutible desde su llegada al Camp Nou procedente del Manchester City en el mercado de invierno del curso 2021-22. Un estatus, el de jugador importante pero no fijo, que previsiblemente iba a mantener.

Ferrán Torres celebra su gol con Barcelona frente a Osasuna, en La Liga de España
Ferrán Torres celebra su gol con Barcelona frente a Osasuna, en La Liga de España
AFP

En paralelo, el Barelona ha fichado este verano a los extremos Anthony Gordon, de 25 años, Karim Adeyemi, de 24, y Jesse Bisiwu, de 18, hasta 2031. Todo ello, sin olvidar que el objetivo prioritario del equipo de Hansi Flick para el próximo curso es el delantero argentino Julián Álvarez, una operación compleja ante la negativa del Atlético de Madrid a negociar.

Por otra parte, el entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, es un gran valedor del futbolista valenciano, como ya demostró en su etapa como seleccionador español, y el vigente campeón europeo necesita refuerzos en la delantera tras las ventas de Gonçalo Ramos y Randal Kolo Muani, y la posible salida de Bradley Barcola.

En París, Ferran competirá por un puesto con el tridente titular formado por Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué

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