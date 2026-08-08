El DT del Benfica y la estrategia con los delanteros; ¿cuál será la función de Jhon Durán?

La Primeira Liga 2026/27 ya dio su puntapié inicial, y en el caso del Benfica, equipo que tiene en sus filas a los colombianos Richard Ríos y Jhon Durán, hará su estreno este domingo contra Académico de Viseu, en partido que se efectuará en el Estádio Da Luz.

En la antesala de este juego por la primera jornada, el DT de las ‘águilas’, Marco Silva, habló con la prensa y allí fue interrogado por varios temas, siendo uno de ellos los delanteros. De cómo sería la estrategia con los atacantes, si optaría por jugar con dos o tres desde el inicio, o si ficharía a uno más. El timonel fue claro en este aspecto.

Jhon Durán celebra gol en el Benfica - Foto: Benfica Oficial

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“Tenemos cuatro [Pavlidis, Jhon Durán, Ivanovic y Anísio Cabral]. Anísio ha estado con nosotros desde el inicio de la temporada. Se unió al primer equipo en la fase final de la temporada pasada y ha estado con nosotros desde el primer día, con más minutos, con menos minutos, pero esa es la realidad. Todavía es un jugador muy joven que necesita jugar y tendrá su espacio en el equipo B, cuando no juegue en el primer equipo. Ese será su espacio para desarrollarse en muchos momentos de la temporada. De momento, esa es la realidad, tenemos cuatro (delanteros). Veremos qué dicta el mercado hasta finales de agosto, principios de septiembre, si podemos jugar con dos delanteros o no. Siempre existe esa posibilidad”, dijo de entrada Silva en su charla con los medios y que replican en 'A Bola'.



A continuación, el técnico del Benfica fue contundente en decir, que lo más importante es consolidar una idea de juego, pero dejó un recado para Durán y compañía arriba; todo por el bien del equipo.

Benfica en uno de los partidos de pretemporada. Foto tomada del X de @SLBenfica

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"La mayoría de las veces no será un punto de partida, pero puede que tengamos que usarlo incluso desde el principio en algunos momentos. Incluso por las características de Pavlidis, que es un jugador que puede jugar en una posición un poco más retrasada, casi como un segundo delantero. No sería la primera vez que lo hago. Es algo que tenemos en mente, pero necesitamos más tiempo para trabajar en ello. Estamos intentando consolidar algo importante: nuestro estilo de juego, con muchos jugadores llegando tarde y un nuevo cuerpo técnico. Es importante consolidar nuestro estilo de juego y, a partir de ahí, empezar a introducir algunas condiciones diferentes, lo que podría implicar que Pavlidis juegue en una posición distinta y que los delanteros jueguen más como mediocampistas ofensivos”, añadió.

¿A qué hora es Benfica vs. Académico de Viseu?

Dicho partido por la primera jornada de la Liga de Portugal 2026/27 se jugará este domingo 9 de agosto y con un horario establecido para Colombia de las 2:30 de la tarde.