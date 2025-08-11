Qué pasó con James Rodríguez HOY, por qué no jugó en León vs. Monterrey por Liga MX

León tiene un duro partido frente al Monterrey por la Liga MX, este lunes, donde en la previa todas las miradas se las llevaban los exReal Madrid, James Rodríguez y Sergio Ramos, algo que no pasará en el estadio Nou Camp.

A pocas horas de comenzar el duelo entre ‘esmeraldas’ y ‘rayados’ se dio a conocer la mala noticia que involucró al mediocampista colombiano, siendo una baja dura para el técnico Eduardo Berizzo.

“James Rodríguez, por molestia muscular se pierde el duelo entre León y Monterrey, el colombiano no llegó con La Fiera al estadio”, informó el periodista Paco Montes, quien cubre el día a día del equipo de Guanajuato, dejando claro que ni siquiera asistirá para ver el compromiso.

Así las cosas, el ‘10’ cucuteño podría regresar el viernes 15 de agosto contra el Necaxa, por la fecha 5 de la Liga MX, a las 10:05 p.m. (hora colombiana), en caso de que supere sus molestias musculares, que lo sacaron a última hora del duelo de este lunes.

