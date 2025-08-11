"Con James Rodríguez y Sergio Ramos, el nivel de la Liga MX ha subido mucho; marcan la diferencia"

Uno de los colombianos que más supo brillar en el último tiempo en México fue Avilés Hurtado. Pachuca, Jaguares de Chiapas, Tijuana, Monterrey y Juárez fueron los clubes que disfrutaron de su talento, antes de regresar a nuestro país para vestir la camiseta del Deportivo Cali. El delantero habló recientemente en una entrevista sobre la actualidad del balompié 'manito' con el arribo de flamantes refuerzos como James Rodríguez, Sergio Ramos y Keylor Navas.

De entrada, Hurtado lamentó no poder enfrentar al '10' colombiano. "A James no tuve la oportunidad de enfrentarlo porque justo tuve una lesión, pero ha subido más el nivel de la Liga MX con la llegada de él, de Sergio Ramos, de Canales y creo que ha marcado la diferencia. Lastimosamente no le fue bien en la liguilla, pero así es es el fútbol", remarcó.

El nacido en Timbiquí, Cauca, también se acordó de un mediocampista colombiano que acaba de fichar por el Real Betis de España. "Con Nelson Deossa tuve la oportunidad de hablar por teléfono y la verdad lo felicito por el gran pase que dio, justo cuando estaba regresando a México hablé con el representante de él y me dijo lo que estaba pasando con Pachuca, no estaba contento, estaba pasando momentos complicados, pero fue valiente y pudo superarse y gracias a Dios pudo superarse, escalar a Monterrey donde la rompió ahorita en el Mundial de Clubes y realmente creo que se lo merece y está en un nivel superlativo para estar en Selección Colombia", comentó.

Avilés Hurtado festeja un gol con el Juárez en la Liga de México. @fcjuarezoficial

Otras declaraciones de Avilés Hurtado:

Su paso por la Liga MX

"La verdad estoy muy agradecido por la trayectoria que he tenido en el fútbol mexicano, soy agradecido con Dios porque lo conseguí, es mucho más de lo que pedí. Después agradecerles a todos los clubes que me brindaron la oportunidad, a ellos y a Colombia".

El talento para hacer goles acrobáticos

"Desde pequeño siempre me ha gustado como tirar esas piruetas o hacer carambolas para atrás y después creo que sale natural, no es que yo la esté practicando, llega el momento, como no soy un buen cabeceador, la pelota la veo arriba y creo que con la chilena sale más fuerte, trato de ubicarme bien de esa manera, han salido buenos goles, hay que seguir de esa manera".