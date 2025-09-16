Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Quién es Camilo Durán, el colombiano que anotó gol en Benfica vs. Qabarag, en Champions?

¿Quién es Camilo Durán, el colombiano que anotó gol en Benfica vs. Qabarag, en Champions?

Un talento fugado del fútbol colombiano apareció este martes en la apertura de la Champions League y salió como destacado en el equipo de Azerbayián, que visitó el estadio de la Luz, en Portugal.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: septiembre 16, 2025 03:31 p. m.
Comparta en:
Camilo Andrés Durán, delantero colombiano del Qarabag, contra Benfica por Champions League
Camilo Andrés Durán, delantero colombiano del Qarabag, contra Benfica por Champions League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad