¿Quién es Camilo Durán, el colombiano que anotó gol en Benfica vs. Qabarag, en Champions?

Mientras que todos los ojos en la apertura de la Champions League en cuanto a colombianos se refirió este martes se los llevó el volante Richard Ríos, una sorpresa se presentó en territorio portugués. Y es que en el FK Qarabag, de Azerbayián, sobresalió el delantero samario Camilo Durán, de 23 años y de quien solamente se tienen referencias en nuestro país de su paso por la división Sub-20 de Independiente Medellín. Y es que anotó gol al minuto 48, tras una acertada diagonal en el área rival y una excepcional definición dejando sin reacción al arquero Trubin, de los lusos.

Pero el nacido en Santa Marta es uno de esos talentos fugados, que buscó mejores horizontes en el plano internacional, con pasos por clubes de Brasil, Portugal y ahora en Azerbayián, inscribiendo su nombre en el torneo más importante a nivel de clubes del mundo.

Según se registra en diferentes notas periodísticas y en bases de estadísticas en fútbol, el número '17' del Qarabag tuvo una primera experiencia en divisiones inferiores de Flamengo sin encontrar las mejores oportunidades, por lo que decidió probar en el balompié de Europa.

Camilo Andres Durán, delantero colombiano del Qarabag, en el partido contra Benfica, por Champions League Getty Images

Así Durán tuvo experiencias ya con más resonancia en clubes de Portugal como el Estrella Amadora, el Lusitania e igualmente en el Portimonense, en el que hace años actuó el chocoano Jackson Martínez con buen suceso. Precisamente en Portimonense lanzó su carrera y se ganó un lugar con 26 partidos jugados y con 5 anotaciones, en la temporada 2024/2025.

Publicidad

Cabe destacar que Camilo Durán viene teniendo continuidad en el fútbol de Azerbayián y con la confianza de su entrenador Gurban Gurbanov ya participó en dos compromisos de la actual temporada en la liga local, aunque la resonancia mayor se dio este martes 16 de septiembre al cumplir el sueño de hacer un tanto en la famosa Champions, el primero para los 'embajadores' cafeteros en la presente edición del pomposo torneo de la UEFA.