Vea el golazo de Camilo Durán en Benfica vs. Qarabag por Champions League

Por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League, Benfica recibió en el Estadio da Luz al Qarabağ de Azerbaiyán. El partido tuvo el atractivo de un duelo de jugadores colombianos: Richard Ríos por las ‘águilas’ y Camilo Durán en los ‘jinetes de Karabaj’.

El conjunto local se adelantó en el marcador con goles de Enzo Barrenechea y Vangelis Pavlidis, mientras que el Qarabağ descontó a través de Leandro Andrade.

A los 48 minutos de juego, el delantero cafetero Camilo Durán silenció el Estadio da Luz con un remate cruzado de derecha que dejó sin opciones al guardameta Anatoliy Trubin.



Vea el gol de Camilo Durán al Benfica por Champions League

¡QARABAG SE LO EMPATÓ AL BENFICA! El colombiano Camilo Durán anotó el 2-2 en Portugal.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/boP6g4wLXH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025