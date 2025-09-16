Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el golazo de Camilo Durán en Benfica vs. Qarabag por Champions League

Vea el golazo de Camilo Durán en Benfica vs. Qarabag por Champions League

El delantero colombiano dijo presente en el marcador frente al Benfica de Richard Ríos, que no supo mantener la ventaja de dos goles en el Estadio da Luz.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 16, 2025 03:20 p. m.
Camilo Andres Durán, delantero colombiano del Qarabag, en el partido contra Benfica, por Champions League
Getty Images

