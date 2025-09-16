Richard Ríos estuvo cerca de anotar su primer gol en Champions League: faltó puntería

Publicidad
Richard Ríos llegó a Benfica para hacer historia. Poco tiempo le bastó para adaptarse y, de paso, hacerse con un lugar en la titular. Por eso, este martes 16 de septiembre, por la fecha 1 de la fase de liga de la Champions League, no fue la excepción y estuvo desde el arranque en el compromiso contra Qarabag. Allí, fue pieza clave, ayudando en marca y creación de opciones.
De hecho, sobre los últimos minutos del primer tiempo, el mediocampista colombiano sorprendió por la banda derecha, encaró a la defensa rival, entró al área y se animó a rematar. Sin embargo, se fue desviado, quedándose con las ganas de celebrar.
