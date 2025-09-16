Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos estuvo cerca de anotar su primer gol en Champions League: faltó puntería

Richard Ríos estuvo cerca de anotar su primer gol en Champions League: faltó puntería

En los últimos minutos del primer tiempo, entre Benfica y Qarabag, el mediocampista colombiano, Richard Ríos, protagonizó una buena acción individual.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 16, 2025 03:20 p. m.
Richard Ríos, mediocampista colombiano del Benfica, fue titular contra Qarabag por Champions League
