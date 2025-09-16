Richard Ríos estuvo cerca de anotar su primer gol en Champions League: faltó puntería

Richard Ríos llegó a Benfica para hacer historia. Poco tiempo le bastó para adaptarse y, de paso, hacerse con un lugar en la titular. Por eso, este martes 16 de septiembre, por la fecha 1 de la fase de liga de la Champions League, no fue la excepción y estuvo desde el arranque en el compromiso contra Qarabag. Allí, fue pieza clave, ayudando en marca y creación de opciones.

De hecho, sobre los últimos minutos del primer tiempo, el mediocampista colombiano sorprendió por la banda derecha, encaró a la defensa rival, entró al área y se animó a rematar. Sin embargo, se fue desviado, quedándose con las ganas de celebrar.

Richard Ríos, mediocampista colombiano del Benfica, en el partido contra Qarabag, por la Champions League AFP

Opción de gol de Richard Ríos, con Benfica vs. Qarabag, por Champions League