Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Alerta para el Mundial 2026; Donald Trump toma drástica medida para dejar ingresar a Estados Unidos

Alerta para el Mundial 2026; Donald Trump toma drástica medida para dejar ingresar a Estados Unidos

La administración de Estados Unidos, encabezada por el presidente Donald Trump, anunció una decisión que afecta los intereses de los hinchas que quieren asistir a sus estadios en el Mundial 2026.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad