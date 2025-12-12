"Nuestra meta con Selección Colombia en el Mundial 2026 es llegar lo más alto posible"

Néstor Lorenzo , director técnico de la Selección Colombia, habló claro y directo con los medios oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol, este viernes. En su conversación, el argentino entregó su balance de la 'tricolor', alabó a Luis Díaz y su gran presente en el Bayern Múnich, y también expresó cuál es el objetivo del combinado de nuestro país para el Mundial 2026.

Recordemos que la 'amarilla' quedó instalada en el Grupo K de la cita orbital a jugarse en Estados Unidos México y Canadá, junto a combinados como Portugal, Uzbekistán y el ganador del 'Play-off 1' entre Nueva Caledonia /Jamaica/ República del Congo.

Acá las principales declaraciones de Néstor Lorenzo:

Jugadores colombianos en la élite

"El equipo creció en ese sentido. Me gusta que los jugadores sean protagonistas en sus clubes. Tenemos a Lucho Díaz en la élite mundial, después no hay presencia en otros grandes de ligas top. Quiero que crezcan como lo han hecho los de Crystal Palace (Jefferson Lerma y Daniel Muñoz), es mérito del club y de Glasner, pero también de los jugadores que crecieron con el equipo. La idea es que jueguen en grandes equipos, como se hizo en el ciclo de Pékerman, después de Brasil 2014 tuvimos jugadores en Arsenal, Chelsea, Real Madrid, Atlético; en el fútbol, lo que se hace hoy tendrá recompensa mañana. Queremos potenciarlos para que jueguen en la élite del fútbol mundial".

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich Foto: X/@FCBayern

Mundial 2026:

"El objetivo es llevar a Colombia lo más alto posible. Eso se da partido a partido, a partir de la preparación y la competencia que tengamos".



El rendimiento de la Selección Colombia

"Jamás le hablé a los jugadores del invicto cuando lo estuvimos, siempre fue partido a partido, con mentalidad ganadora y de salir a competir. Hemos jugado partidos muy competitivos. Es un orgullo y es el resultado de un trabajo que se planifica partido a partido. El primer partido que perdimos fue la final de Copa América, luego fue Bolivia, Ecuador y Uruguay. Si uno analiza el rendimiento del equipo y la justicia del resultado tiene para discutirse. Veníamos con buen puntaje y cómodos en la clasificación al Mundial y de pronto se puso nerviosa la gente y se nos generó una presión extra. Este año perdimos el primer partido en Brasil de una manera fortuita. El rendimiento en esos partidos no fue malo, no nos golearon ni nos dominaron; hubo una estabilidad. De pronto hubo un relax, pero nos ayudó a charlarlo, trabajarlo y que el equipo madurara"



El proceso de Eliminatorias:

"Haciendo el recorrido, se tuvieron distintas sensaciones. Desde que llegamos hasta la última fecha, tanto el recorrido como resultados han sido buenos; lo hemos disfrutado. Estoy de acuerdo en que lo importante es el resultado final, pero también hay que disfrutar e ir firme en el camino. Se ha dado de todo en estos tres años".

La Selección Colombia estará en el Mundial 2026, tras ser tercera en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

La mentalidad del jugador

"Hay que trabajar con un objetivo claro y hay que llegar a eso a partir de metodologías y convivencia que nos lleve al resultado, es la finalidad, pero el proceso, el detalle, la energía también son importantes. Lo más difícil es dominar la parte emocional del jugador en algunos momento y lo que tratamos de hacer es canalizar esa energía para transformarla en algo positivo".