Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Roger Federer regresa al Abierto de Australia; él mismo lo confirmó: “Nos vemos pronto”

Roger Federer regresa al Abierto de Australia; él mismo lo confirmó: “Nos vemos pronto”

El suizo de 44 años de edad y considerado como uno de los mejores tenistas de la historia, estará presente en el primer Grand Slam de la próxima temporada.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
Roger Federer estará en el Australia OPen de 2026.jpg
Roger Federer hizo el anuncio de su regreso a Australia
Foto: @rogerfederer.

Publicidad

Publicidad

Publicidad