Roger Federer regresa al Abierto de Australia; él mismo lo confirmó: “Nos vemos pronto”

Como en los Juegos Olímpicos, el Abierto de Australia instaurará una ceremonia de apertura, a la que serán invitadas leyendas del tenis como Roger Federer, que inaugurará esta nueva tradición el 17 de enero de 2026, anunciaron sus organizadores.

"Este evento especial será la ocasión para rendir homenaje a los grandes campeones que han forjado el tenis, a los aficionados apasionados a los que han inspirado y al increíble legado que siguen construyendo", indicó la organización en un comunicado.

Federer, 6 veces campeón en Melbourne y ganador de 20 Grand Slams, será el invitado estelar de la primera edición de esta ceremonia de apertura, que se realizará antes de los partidos del cuadro principal, que irá del 18 de enero al primero de febrero.

El suizo estará acompañado por otras viejas glorias de la raqueta, como el estadounidense Andre Agassi, 4 veces ganador del torneo, y los australianos Pat Rafter y Lleyton Hewitt, para disputar un partido entre antiguos números uno del mundo.



"Parece que ha pasado una eternidad desde que inventé la expresión 'Happy Slam' (Grand Slam de la felicidad) para el Abierto de Australia, y todavía sonrío cuando recuerdo todos los momentos que viví aquí", declaró Federer, citado en el comunicado.

Publicidad

"He vivido tantas emociones en la Rod Laver Arena... la alegría de levantar el trofeo seis veces, el honor de jugar ante el propio Rod Laver, el desafío de competir con mis mayores adversarios y, siempre, el amor y el apoyo incondicional de los aficionados australianos", añadió.



Roger Federer anuncia aparición en el Abierto de Australia 2026

El ‘helvético’ compartió un video en sus redes sociales para darles la noticia a sus fanáticos de una forma bastante particular, pues manifestó:

“Hola a todos, he venido pensando que es realmente frío estar acá en Suiza y yo necesito hacer un viaje y quedar nuevamente de cabeza. Nos vemos pronto, Australia”.

Publicidad

Con información AFP.