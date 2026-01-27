Rafael Santos Borré, de las feroces críticas a un alivio en Inter con el Mundial 2026 en la mira

El fútbol suele ofrecer revanchas rápidas a quienes mantienen la constancia, y Rafael Santos Borré parece haber encontrado la suya apenas al comenzar el 2026. Tras un año 2025 marcado por la irregularidad y cifras goleadoras que no terminaron de convencer a la torcida del Internacional de Porto Alegre, el delantero colombiano ha protagonizado un arranque de temporada que invita a la ilusión en el Estadio Beira-Rio.

En tan solo tres presentaciones oficiales en lo que va del año, el 'Comandante' ha logrado un registro estadístico sorprendente: ya suma la mitad de los goles que convirtió durante toda la campaña anterior. Este despertar no solo es un alivio para el cuerpo técnico liderado por Paulo Pezzolano, sino que marca el inicio de lo que la prensa brasileña ya denomina como una "nueva etapa" para el atacante barranquillero.

Frente a Gremio, el exRiver Plate dejó su huella con dos goles para la victoria de su equipo 4-2 en el clásico de Porto Alegre, sumando ya cuatro goles este año, tras anotar doblete también frente al Monzón. Luego del pitazo final, el jugador de la Selección Colombia se refirió a su presente: "Es algo muy bonito. Estoy muy agradecido con Dios por tener este momento, por vivir este momento en un club tan maravilloso. En general, desde el grupo, obviamente 2025 no era el año que queríamos tener, terminó siendo un año en el que no queríamos pasar por lo que pasamos, y este año la mentalidad es diferente, un plan de juego diferente, y queremos adaptarnos a eso".

Su DT le ha dado su total confianza, aspecto que ha contribuido al buen nivel de Borré Maury en lo que va de la temporada. Tras el clásico del domingo, no ahorró elogios para el rendimiento del futbolista de 30 años.



"Está preparado para jugar en todas las formaciones. Cuando tienes un equipo agresivo que suele incursionar en el área rival, que es lo que intentamos, tendrá más participación. Un jugador completo. Cuando un año es difícil, cuando las cosas no salen, no salen. Pero cuando el equipo va bien, muchos jugadores atacan. Y eso favorece a Borré. Un equipo agresivo, un equipo ofensivo", afirmó Pezzolano.

Rafael Santos Borré fue figura en el clásico de Porto Alegre Foto: X/@SCInternacional

Este arranque meteórico es una declaración de intenciones. Con el Brasileirao en el horizonte, contar con un Santos Borré en estado de gracia es la mejor noticia para un 'colorado' que busca romper su sequía de trofeos importantes. Si el colombiano logra mantener este promedio, el 2026 no solo será el año de su redención personal, sino que podría ser el pilar sobre el cual el equipo de Porto Alegre construya una temporada histórica.

Por lo pronto, su andar en el torneo brasileño comenzará este miércoles cuando reciba en su estadio al Athletico Paranaense a las 5:00 p.m. (hora de Colombia), y tres días después visitará al Caxias en el cierre de la fase de grupos del campeonato Gaúcho.