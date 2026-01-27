Benfica y Mourinho definen su futuro en la Champions League; el Real Madrid les espera

El Real Madrid buscará el pase directo a los octavos de final de la Champions League este miércoles contra el Benfica, pero en su camino se interpone su controvertido exentrenador José Mourinho.

El veterano DT portugués aún conserva una mínima esperanza de clasificar al Benfica para la ronda de 'play-offs' para octavos, pero necesita derrotar al coloso español y que se den otros resultados favorables.

Pese a que el Real Madrid tiene 15 'Orejonas' en sus vitrinas, Mourinho nunca ganó la Liga de Campeones con el equipo 'merengue', al que dirigió entre 2010 y 2013, años en que el Barcelona, su eterno rival, dominaba tanto en España como en Europa.

José Mourinho dirige a Richard Ríos en el Benfica. Fotos: AFP y X de @SLBenfica

Su homólogo en el Estádio da Luz de Lisboa es un antiguo discípulo suyo, el exdefensa merengue Álvaro Arbeloa, uno de sus jugadores más leales durante su etapa en el club blanco.



Sin embargo, su sólida relación previa no ha impedido que Mourinho lanzara una aparente indirecta hacia él antes del partido.

"Para mí, es una sorpresa que entrenadores sin trayectoria tengan la oportunidad de dirigir a los clubes más importantes del mundo", dijo Mourinho la semana pasada.

Las declaraciones se interpretaron como una crítica al nombramiento de Arbeloa para sustituir a Xabi Alonso a principios de enero.



- Dardos de Mourinho -

Arbeloa entrenaba al filial del Madrid, siendo este su primer trabajo al frente de un primer equipo.

El español de 43 años respondió con elegancia a las palabras de 'Mou': "Todos saben lo que Mourinho significa para mí. Si un entrenador como él habla, sobre todo él, le escucho y lo analizo".

En su primera rueda de prensa como entrenador del Madrid, el exdefensor dijo que lleva a Mourinho "dentro" y que fue un "honor y un privilegio" haber trabajado a las órdenes del portugués.

Arbeloa afirmó que intentaría ser él mismo en lugar de una imitación del técnico luso de 63 años: "Si bien es cierto que no tengo miedo al fracaso, y nunca lo he tenido, estoy seguro de que si intentara ser José Mourinho, fracasaría estrepitosamente".

El Madrid fue eliminado en octavos de la Copa del Rey por el Albacete, de segunda división, en el primer partido de Arbeloa al mando, pero ha ganado los tres partidos siguientes, incluyendo una goleada por 6-1 al Mónaco en Champions.

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, se lamenta por un error en un partido de La Liga AFP

Tercero en la fase de grupos del torneo europeo, una victoria ante el Benfica le asegura al Madrid el pase directo a octavos, con lo que evitaría los play-offs y obtendría la ventaja de jugar el partido de vuelta en casa.

El Madrid siguió adelante tras la marcha de Mourinho, pero algunas de sus señas de identidad han regresado, sobre todo en los últimos años, en los que el club protesta con frecuencia contra los arbitrajes en España.

La mentalidad de asedio de 'Mou' ha sido adoptada por el presidente del equipo, Florentino Pérez, y el nombramiento de Arbeloa significa que algunos aspectos del estilo de juego del portugués también están de vuelta.



- El legado -

Mourinho abogaba por un Madrid de contraataque, y Arbeloa afirma que sería un error no aprovechar esa estrategia.

"No puedo ir en contra de lo que es natural para los jugadores, al contrario, tengo que intentar sacar provecho de ello", declaró Arbeloa tras la victoria del Madrid contra el Villarreal el sábado.

Mourinho, un entrenador poco común admirado por Florentino Pérez, solo se ha enfrentado al Real Madrid una vez desde que dejó el club en 2013, cuando dirigía al Manchester United en 2017. Fue derrota 2-1 ante el gigante español en la Supercopa de Europa.

En los primeros años tras su salida del Madrid, se le relacionó ocasionalmente con un posible regreso, aunque Florentino Pérez nunca dio el paso, aparentemente consciente de los efectos negativos que podría tener.

Mourinho avivó la rivalidad entre el Madrid y el Barcelona a niveles sin precedentes en el fútbol moderno, protagonizando un incidente controvertido al meterle el dedo en el ojo al entonces segundo entrenador del Barça, Tito Vilanova, durante una trifulca tras una derrota en la Supercopa de España en 2011.

También hubo tensiones en el vestuario del Madrid debido a la presión y las exigencias de Mourinho.



- ¿El ocaso? -

Desde su época dorada en el Porto, el Chelsea y el Inter de Milán, que lo llevaron al Merengue, la carrera del luso ha dado un giro negativo.

Ganó la Europa League con el Manchester United en 2017 durante una etapa difícil en el club, antes de tener pasos discretos por el Tottenham, la Roma y el Fenerbahçe.

El Benfica lo contrató en septiembre, con la esperanza de que pudiera cambiar la situación, pero varias derrotas en la Liga de Campeones los han dejado al borde de una eliminación temprana en Europa.

En la liga portuguesa, las 'Águilas' ocupan el tercer puesto, bastante lejos del líder, el Oporto, que los eliminó de la Copa de Portugal a principios de enero, lo que provocó la furia de sus hinchas.

En medio de los problemas que atraviesa Mourinho, la visita del Real Madrid representa una oportunidad para que recupere parte de su prestigio, aunque solo sea por una noche, ante un club que nunca lo ha olvidado.

