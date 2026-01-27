Jornada crucial en la Champions League: estos jugadores serán bajas en sus equipos

Publicidad
Un total de catorce jugadores se perderán la última jornada de la primera fase de la Champions League por acumulación de tarjetas o expulsión, en tanto que 71 están apercibidos de sanción.
Rodri Hernández (Manchester City), Kim Minjae ( Bayern Múnich ), Daniel Svenson (Borussia Dortmund), Frenkie de Jong (Barcelona), Mikel Merino y Declan Rice (Arsenal), Santiago Mouriño (Villarreal), Yarek Gasiorowski (PSV), Benjamin Pavard (Marsella), Thomas Delaney (Copenhague), Metehan Baltaci (Galatasaray), Promise David (Union Saint-Gilloise), Mikel Jaureguizar (Athletic) e Ivan Sunjic (Pafos) serán los que se perderán este último encuentro por cuestiones disciplinarias.
En cuanto a los apercibidos, el Real Madrid tiene al inglés Jude Bellingham, el Barcelona a Marc Casadó, Fermín López y Gerard Martín, el Atlético de Madrid a Pablo Barrios, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Giuliano Simeone y al técnico Diego Pablo Simeone, y el Villarreal a Renato Veiga, Alfonso Pedraza y al entrenador Marcelino García Toral (entrenador).
PSG: Nuno Mendes
Real Madrid: Jude Bellingham
Manchester City: Savio y Nico O'Reilly
Bayern Múnich: Michael Olise
Liverpool: Conor Bradley y Curtis Jones
Inter de Milán: Alessandro Bastoni, Lautaro Martínez y Henrikh Mkhitaryan
Chelsea: Enzo Fernández y Andrey Santos
Borussia Dortmund: Karim Adeyemi
Barcelona: Marc Casadó, Fermín López y Gerard Martín
Arsenal: Christian Norgaard
Bayer Leverkusen: Christian Kofane
Atlético de Madrid: Pablo Barrios, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Giuliano Simeone y Diego Pablo Simeone (entrenador).
Benfica: Dodi Lukebakio, Nicolás Otamendi
Atlanta: Marten de Roon y Yunus Musah
Villarreal: Renato Veiga, Marcelino García Toral (entrenador) y Alfonso Pedraza
Juventus: Juan David Cabal, Andrea Cambiasso, Lloyd Kelly y Manuel Locatelli
Brujas: Raphaen Nwadike
Tottenham: Richarlison y Randal Kolo Muani
Ajax: Youri Baas, Anton Gaael y Wout Weghorst
Nápoles: Noa Lang, Amir Rrahmani
Sporting: Maxi Araújo, Pedro Antonio Pereira y Luis Suárez
Olympiakos: Dani García y Mehdi Taremi
Slavia Praga: El Hadji.
Bodo Glimt: Sondre Auklend y Patrick Berg
Marsella: Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi y Roberto de Zerbi (entrenador)
Copenhague: Panteleimon Hatzidiakos, Marcos López y Jacob Neestrup
Mónaco: Mohammed Salisu y Aleksandr Golovin
Galatasaray: Okan Buruk (entrenador), Ismail Jakobs, Mario Lemina y Dávinson Sánchez
Union Saint-Gilloise: Christian Burgess, Kevin Mac Allister, Ousseynou Niang y Kamiel van de Perre
Qarabag: Matheus da Silva y Kevin Medina
Newcastle: Joelinton, Daniel Burn y Malick Thiaw
Pafos: Mislav Orsic
Kairat Almaty: Ofri Arad, Jorge Gabriel da Costa y Azamat Tuyakbayev
