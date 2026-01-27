Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Jornada crucial en la Champions League: estos jugadores serán bajas en sus equipos

Jornada crucial en la Champions League: estos jugadores serán bajas en sus equipos

Este miércoles se disputa la última fecha de la fase de liguilla de la Champions League, misma en la que se definirán los equipos que seguirán en el certamen.

Por: EFE
Actualizado: 27 de ene, 2026
Comparta en:
Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane celebrando un gol con el Bayern Múnich.
Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane celebrando un gol con el Bayern Múnich.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad