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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Rafael Santos Borré está 'on fire' con Internacional de Porto Alegre; así fue su nuevo gol

Rafael Santos Borré está 'on fire' con Internacional de Porto Alegre; así fue su nuevo gol

El barranquillero convirtió en lo que fue el empate 2-2 de Internacional de Porto Alegre en su visita a Coritiba, en una nueva jornada del Brasileirao. ¡Vea acá el gol de Rafael Santos Borré!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de may, 2026
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Rafael Santos Borré celebra con Internacional en el Brasileirao.
Rafael Santos Borré celebra con Internacional en el Brasileirao.
Foto: Internacional Oficial

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