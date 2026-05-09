Rafael Santos Borré está 'on fire' con Internacional de Porto Alegre; así fue su nuevo gol

Rafael Santos Borré continúa con su buena racha goleadora con Internacional de Porto Alegre. En esta ocasión, el delantero barranquillero convirtió en lo que fue el empate 2-2 de su equipo en su visita a Coritiba, en una nueva jornada del Brasileirao.

El tanto de Borré Maury llegó sobre el minuto 69 y significó el 1-1 parcial en el tablero, en compromiso se efectuó en el campo de juego del Estadio Couto Pereira. El exRiver Plate estuvo muy oportuno al aprovechar que los zagueros del equipo rival no decidieron quién iba a rechazar el balón, y fue ahí donde el colombiano estuvo atento para quedarse con la esférica definir. En la jugada participó Johan Carbonero.

Hay que indicar que Borré comenzó este compromiso frente al Coritiba siendo suplente, pero al minuto 61 ingresó en lugar de Matheus Bahia Santos. Su anotación llegó con pocos minutos en cancha.



Vea acá el gol de Rafael Santos Borré HOY en Coritiba vs. Internacional de Porto Alegre: