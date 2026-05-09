Emilio Aristizábal marcó doblete con Toronto al Inter Miami; vea acá el VIDEO de los goles

Emilio Aristizábal se reportó en el marcador en lo que fue la derrota 2-4 del Toronto frente al Inter Miami este sábado en la MLS. El exAtlético Nacional y Fortaleza convirtió los dos goles de su equipo en el campo de juego del BMO Field.

Los tantos del delantero colombiano, de 20 años, llegaron a los minutos 82 y 90, respectivamente. En su primer gol en dicho compromiso, Emilio aprovechó un error en la zaga del elenco que tiene como figura a Lionel Messi y tras un pase, sólo tuvo que empujar el balón con dirección a la red; esta anotación significó el descuento, el 1-4 parcial en el tablero.

Y su doblete llegó por la vía aérea, ya que tras un centro al área, se levantó por los aires y conectó el balón de cabeza. El 2-4 final se subió al marcador.



Vea acá el doblete de Emilio Aristizábal en Toronto vs. Inter Miami por la MLS:

Emilio Aristizábal bags a brace for @TorontoFC! 💥 pic.twitter.com/iYtk0RA4KT — Major League Soccer (@MLS) May 9, 2026

¡DOBLETE QUE NO ALCANZA! 🫢🫣 Emilio Aristizábal vuelve a aparecer y firma su doblete para Toronto FC. #MLSenFOX pic.twitter.com/CYQIZqINog — FOX Deportes (@FOXDeportes) May 9, 2026