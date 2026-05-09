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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Emilio Aristizábal marcó doblete con Toronto al Inter Miami; vea acá el VIDEO de los goles

Emilio Aristizábal marcó doblete con Toronto al Inter Miami; vea acá el VIDEO de los goles

El delantero colombiano se reportó con doblete en lo que fue la derrota 2-4 del Toronto con el Inter Miami, de Lionel Messi en la MLS. ¡Así fueron los goles de Emilio Aristizábal!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de may, 2026
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Emilio Aristizábal marcó doblete con Toronto frente al Inter Miami en la MLS.
Emilio Aristizábal marcó doblete con Toronto frente al Inter Miami en la MLS.
Foto: AFP

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