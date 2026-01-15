Rafael Santos Borré facturó con dos golazos para Internacional, en partido de campeonato Gaucho

Internacional, con el colombiano Rafael Santos Borré en cancha, venció 0-4 al Monsoon FC, en el partido de la fecha 2 del campeonato gaucho, con el delantero barranquillero como la gran figura.

El 'comandante' se reportó con dos golazos y una asistencia, para liderar de esa manera el triunfo contundente del cuadro de Porto Alegre, y de paso comenzar el 2026 encendido de cara al arco.

El primer gol de Rafael Santos Borré fue al minuto 61, con un remate de primera dentro del área. Luego, de cabeza, al 81', cerró su doblete. Al 87' asistió a Allex, para cerrar la goleada 4-0 del Internacional sobre Monsoon FC.

Así fueron los goles de Rafael Santos Borré en Monsoon vs Internacional, en campeonato Gaucho:

