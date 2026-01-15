Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Rafael Santos Borré facturó con dos golazos para Internacional, en partido de campeonato Gaucho

Rafael Santos Borré facturó con dos golazos para Internacional, en partido de campeonato Gaucho

El delantero colombiano Rafael Santos Borré se reportó este jueves como la figura de la cancha en el duelo del Inter de Porto Alegre contra el Monsoon FC. Dos golazos y una asistencia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de ene, 2026
Comparta en:
Rafael Santos Borré Internacional
Rafael Santos Borré celebra gol con Internacional - Foto:
Internacional Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad