Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Teófilo Gutiérrez, gol y polémica en el 1-1 de Junior y Santa Fe, en final de Superliga

Teófilo Gutiérrez, gol y polémica en el 1-1 de Junior y Santa Fe, en final de Superliga

El experimentado delantero del Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez, dejó con diez jugadores a su equipo en los instantes finales de la ida de la Superliga BetPlay 2026. Baja sensible.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de ene, 2026
Comparta en:
Teófilo Gutiérrez Junior de Barranquilla
Teófilo Gutiérrez, jugador del Junior de Barranquilla - Foto:
Junior Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad