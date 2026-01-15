Teófilo Gutiérrez, gol y polémica en el 1-1 de Junior y Santa Fe, en final de Superliga

Junior de Barranquilla empató 1-1 con Independiente Santa Fe, pero el protagonista de las noticias en el equipo 'tiburón' fue el experimentado delantero Teófilo Gutiérrez, quien marcó el gol de la igualdad, pero también se fue expulsado.

Ya en el tiempo de adición, se dio una jugada de peligro para los rojiblancos, 'Teo' intentó eludir al arquero Weimar Asprilla, se dejó caer y el árbitro lo amonestó por simulación. Antes ya había recibido tarjeta amarilla y por eso se fue expulsado.

Gutiérrez Roncancio será una baja sensible en el Junior de Barranquilla para la vuelta de la final de la Superliga BetPlay 2026, el próximo miércoles 21 de enero en El Campín, después de ser clave este jueves en el Metropolitano, entrando y empatando el compromiso.