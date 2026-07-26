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Richard Carapaz no para de hacer historia en el Tour de Francia; recibió nueva distinción

Además de las dos victorias de etapa, ganar la clasificación de la montaña y convertirse en el latinoamericano con más triunfos en grandes vueltas, Richard Carapaz recobió otro premio.

Por: EFE
Actualizado: 26 de jul, 2026
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Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano del EF Education EasyPost, ganó la clasificación de la montaña del Tour de Francia 2026
Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano del EF Education EasyPost, ganó la clasificación de la montaña del Tour de Francia 2026
AFP

El ecuatoriano, Richard Carapaz, fue elegido como el ciclista 'supercombativo' del Tour de Francia 2026 por un jurado profesional y por los espectadores, de manera que el ciclista del EF obtiene esta distinción por segunda vez en su carrera.

La fantástica última semana que ha firmado el corredor de Carchi, con dos victorias de etapa, incluido el triunfo en la etapa reina este sábado con final en el Alpe d'Huez, le ha propulsado a este premio que le hará subir dos veces al podio de París porque, además de 'supercombativo', Carapaz ha logrado conquistar el maillot de puntos rojos que le designa como rey de la montaña, algo que ya había conseguido también en 2024.

Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano, celebra la victoria en la etapa 20 del Tour de Francia 2026
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Reviva la victoria de Richard Carapaz en la etapa 20 del Tour de Francia 2026

A sus 33 años, el ecuatoriano ha firmado un Tour muy por encima de las metas que él mismo se había fijado en el inicio en Barcelona.

Entonces, en su punto de mira figuraba ganar una etapa y luchar por el maillot de la montaña, pero no pelear por la clasificación general.

En las dos primeras semanas incluso se dejó ir en la general para poder entrar en escapadas. Pero su lucha por los puntos de la montaña le permitieron subir puestos y, antes de la etapa final en París, ocupa la octava posición.

Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano, se coronó como rey de la montaña en el Tour de Francia 2026
Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano, se coronó como rey de la montaña en el Tour de Francia 2026
AFP

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El campeón olímpico de 2020 firma así su segunda mejor clasificación en el Tour, cinco años después de haber pisado el podio final como tercero, por detrás del esloveno Tadej Pogacar y el danés Jonas Vingegaard.

Carapaz, ganador del Giro de Italia de 2019, segundo en 2022 y tercero en 2025, es uno de los 25 corredores de todos los tiempos que ha liderado las tres grandes vueltas.

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El ecuatoriano también ganó el premio de la montaña en la Vuelta a España de 2022, carrera en la que en 2020 subió al podio para quedar segundo, mientras que en 2024 fue cuarto.

Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano, se coronó como rey de la montaña en el Tour de Francia 2026
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