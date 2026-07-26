Carlos Andrés Gómez, golazo y resignación en Vasco; "somos seres humanos"

El sábado anterior fue una jornada muy productiva en cuanto a goles para los futbolistas colombianos que militan en el fútbol de Brasil, siendo uno de ellos, Carlos Andrés Gómez.

El popular 'Uvita' marcó un 'soberbio' golazo para darle el empate a un tanto a su equipo, Vasco da Gama, en condición de local, frente a Mirassol. Y tras el juego de la vigésima jornada del Brasileirao, el internacional con la Selección Colombia dejó algunas reflexiones.

Hay que precisar que con el resultado, el elenco de la ciudad de Río de Janeiro alcanzó los 21 puntos y se mantiene en la zona de descenso del campeonato brasileño. El exMillonarios habló del momento actual del Vasco y apeló a la fortaleza mental para tratar de salir del fondo.

Carlos Andrés Gómez y un festejo de gol del Vasco da Gama en el Brasileirao. Foto oficial del Vasco da Gama

"Estamos en una situación difícil y complicada. Tenemos que trabajar más en los aspectos mentales y espirituales. En cada partido tenemos mil oportunidades, el rival solo una, y marcan un gol de córner. Creo que es algo espiritual. Trabajamos cada semana y vemos cómo podemos mejorar. Salimos al campo y pasa todo esto. Creo que es algo espiritual", dijo en primera instancia el extremo 'cafetero' en declaraciones que replican en 'Globo Esporte'.



Gómez pidió el apoyo de los hinchas del Vasco y añadió que darán lo mejor como equipo en los juegos venideros.

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"Somos humanos. Cometemos errores. Nadie quiere cometer errores. Les pedimos que sigan apoyándonos y daremos lo mejor de nosotros en cada partido", agregó el futbolista 'cafetero'.

¿Cómo calificaron a Carlos Andrés Gómez tras el empate contra Mirassol?

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"Marcó un golazo en el empate del Vasco, justo cuando había sido reubicado en la banda derecha, posición en la que ya había rendido muy bien para el equipo. Antes de ese potente disparo con la zurda, era el jugador que más se esforzaba en el campo. Falló varias ocasiones, pero es él quien asume la responsabilidad en el ataque", reseñaron en 'Globo Esporte', que le otorgó una calificación de 7, mientras que los 'torcedores' del Vasco le otorgaron un 6.7.

¿Cuándo vuelve a jugar Vasco da Gama?

El calendario indica que será este miércoles 29 de julio contra Independiente Medellín, en el partido de vuelta de los 'play-offs' de la Copa Sudamericana. Se jugará en el estadio São Januário, en horario de las 5:00 p.m. en Colombia; el juego está 2-2.