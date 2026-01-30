Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Real Madrid, de nuevo frente a su verdugo en Champions League; ahora con Richard Ríos presente

Real Madrid, de nuevo frente a su verdugo en Champions League; ahora con Richard Ríos presente

Tras realizarse el sorteo de los Play-Off en la Liga de Campeones; el cuadro 'merengue' conoció a su rival para la fase final. Se espera que Richard Ríos se recupere y pueda estar presente.

Por: EFE
Actualizado: 30 de ene, 2026
Editado por: Gol Caracol
Acción de juego del partido entre Benfica y Real Madrid
Foto: AFP

