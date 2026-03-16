Cómo quedó la tabla de la Premier League y cuántos puntos le lleva Arsenal a Manchester City

Wolverhampton, último clasificado en la Premier League, logró rehacerse de un 2-0 en contra ante el Brentford para terminar empatando 2-2 el partido que bajó este lunes el telón de la 30ª fecha del campeonato inglés.

Los Wolves, dirigidos por Rob Edwards, iban por detrás en el marcador tras los goles de Michael Kayode y del brasileño Igor Thiago en el Gtech Community Stadium.

Pero Adam Armstrong recortó distancias justo antes del descanso y el delantero nigeriano Tolu Arokodare selló la igualada de los Wolves en la recta final. En la jugada del segundo gol participó el defensor colombiano Yerson Mosquera.

Arokodare estuvo a punto de darle la victoria a los Wolves, pero estrelló un cabezazo en el larguero instantes después de haber marcado el empate.



Los Wolves se mantienen invictos en sus últimos tres partidos de liga tras encadenar dos sorprendentes victorias contra el Aston Villa y el Liverpool, aunque siguen casi sentenciados para el descenso, ya que quedan a 12 puntos de la zona de salvación con sólo siete partidos por delante.

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El Brentford, séptimo clasificado, desperdició la oportunidad de reforzar su sorpresiva candidatura para clasificarse a torneos de Europa.

Los hombres de Keith Andrews están a tres puntos del Chelsea, sexto, y a cuatro del Liverpool, quinto, después de no conseguir una victoria que los habría catapultado a la lucha por una plaza en la Liga de Campeones.

Jugadores del Arsenal celebran un gol en la Premier League AFP

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Tabla de posiciones de la Premier League: fecha 30

Posición Club PJ DG PTS 1 Arsenal 31 +39 70 2 Manchester City 30 +32 61 3 Manchester United 30 +13 54 4 Aston Villa 30 +3 51 5 Liverpool 30 +9 49 6 Chelsea 30 +18 48 7 Brentford 30 +4 45 8 Everton 30 -1 43 9 Newcastle 30 0 42 10 Bournemouth 30 -2 41 11 Fulham 30 -3 41 12 Brighton 30 +3 40 13 Sunderland AFC 30 -5 40 14 Crystal Palace 30 -2 39 15 Leeds 30 -11 32 16 Tottenham 30 -7 30 17 Nottingham Forest 30 -15 29 18 West Ham 30 -19 29 19 Burnley 30 -26 20 20 Wolves 31 -30 17

Resultados de los partidos de la fecha 30 de la Premier League

Sábado 14 de marzo



Sunderland 0-1 Brighton

Burnley 0-0 AFC Bournemouth

Chelsea 0-1 Newcastle

Arsenal 2-0 Everton

West Ham 1-1 Manchester City

Domingo 15 de marzo



Crystal Palace 0-0 Leeds

Manchester United 3-1 Aston Villa

Nottingham 0-0 Fulham

Liverpool 1-1 Tottenham

Lunes 16 de marzo

