José Mourinho se robó el show en la Champions League; Benfica lo puso a sufrir contra Real Madrid

Benfica se jugó un partidazo contra el Real Madrid, sin embargo, fueron varias las opciones que dilapidó y que sacaron de quicio al director técnico José Mourinho.

A los 20 minutos, Gianluca Prestianni metió un derechazo que Thibaut Courtois alcanzó a rosar y la pelota pegó en el travesaño. 'Special One' no lo podía creer. Ni siquiera le dio rabia sino risa y hasta hubo mordida de labios.

Más tarde, al 37', los lusos erraron otra chance muy clara. Andreas Schjelderup quedó con el arco a disposición y remató, pero Federico Valverde la despejó en la línea del arco. 'Mou' estaba sentado en el banco, se levantó y le reclamaba furiosamente a sus asistentes.

