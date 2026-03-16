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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios vs. Nacional, EN VIVO; hora y dónde ver, en TV y ONLINE, la Liga BetPlay I-2026

Millonarios vs. Nacional, EN VIVO; hora y dónde ver, en TV y ONLINE, la Liga BetPlay I-2026

Partidazo, este martes, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la fecha 12, tras lo sucedido en Copa Sudamericana, entre Millonarios y los 'verdolagas'.

Por: EFE
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios, y Alfredo Morelos, atacante de Atlético Nacional, en la Liga BetPlay I-2026
Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios, y Alfredo Morelos, atacante de Atlético Nacional, en la Liga BetPlay I-2026
Archivo de Colprensa

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