Millonarios vs. Nacional, EN VIVO; hora y dónde ver, en TV y ONLINE, la Liga BetPlay I-2026

Millonarios, que pasa apuros por su mal inicio de temporada en la Liga BetPlay I-2026, recibirá este martes a un renovado Atlético Nacional, que lidera el campeonato y buscará revancha ante el rival que lo sacó de la Copa Sudamericana en la primera ronda de clasificación a principios de este mes.

Al partido de la duodécima jornada, los capitalinos llegan en el undécimo lugar con 14 puntos, mientras que sus rivales son primeros con 24 unidades y están cada vez más cerca de conseguir, anticipadamente, la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Para este partido, el entrenador de Millonarios, el argentino Fabián Bustos, tendrá que lidiar con las bajas de su capitán, el veterano centrocampista, David Macalister Silva, quien fue expulsado en el juego que el equipo perdió por 2-1 con el Boyacá Chicó.

En reemplazo de Silva se espera que reaparezca el chileno Rodrigo Ureña, quien descansó en el encuentro del fin de semana.



En cuanto al resto del equipo, Bustos contará con toda la nómina, incluido el atacante argentino Rodrigo Contreras, gran figura de los bogotanos este semestre; el delantero, Leonardo Castro, el centrocampista, Mateo García, y el central, Andrés Llinás.

Atlético Nacional y Millonarios se enfrentaron en la Copa Sudamericana 2026. Colprensa

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Atlético Nacional viene motivado porque después de perder por 1-3 con Millonarios en la Copa Sudamericana ganó los tres partidos que disputó (1-2 a Águilas Doradas, 0-4 al Junior y 2-0 sobre Llaneros).

El equipo de Medellín, dirigido por Diego Arias, tiene como bajas a Cristian Arango y Juan Manuel Zapata, y por eso el técnico cuenta con el resto de su nómina, que incluye a jugadores con un nivel sobresaliente como los extremos Nicolás Rodríguez y Marlos Moreno; los centrocampistas Jorman Campuzano y Matheus Uribe, y el goleador Alfredo Morelos.

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¿A qué hora juega Millonarios vs. Atlético Nacional?

Día: martes 17 de marzo.

Hora: 8:30 p.m. (Colombia).

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Jornada: fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026.

Transmisión: WIN Sports (televisión cerrada).