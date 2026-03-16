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Gol Caracol  / Neymar se niega a quedarse callado; "estoy triste y molesto" por no estar en la Selección Brasil

Neymar se niega a quedarse callado; "estoy triste y molesto" por no estar en la Selección Brasil

Neymar es foco de atención por no haber aparecido en el listado de convocados para los partidos de la fecha FIFA de marzo. Ancelotti lo quiere al 100% para ir al Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Neymar, jugador brasileño de Santos, no fue convocado por Carlo Ancelotti a la Selección
Neymar, jugador brasileño de Santos, no fue convocado por Carlo Ancelotti a la Selección
AFP

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