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Gol Caracol  / Carlo Ancelotti y la preocupación que tiene con la Selección Brasil para el Mundial 2026

Carlo Ancelotti y la preocupación que tiene con la Selección Brasil para el Mundial 2026

A falta de pocos meses para que se abra el telón del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, el técnico italiano habló de un tema que no pasó desapercibido.

Por: EFE
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil, dando indicaciones en un partido
Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil, dando indicaciones en un partido
AFP

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