Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Real Madrid femenino, de Linda Caicedo, superó 0-3 a Alhama y piensa en Champions League

Real Madrid femenino, de Linda Caicedo, superó 0-3 a Alhama y piensa en Champions League

Las 'merengues' no tuvieron problemas este domingo frente a su rival por Liga F, y ahora se enfocan en la vuelta de los octavos de final contra París FC de la Champions League femenina.

Por: EFE
Actualizado: 15 de feb, 2026
Editado por: Gol Caracol
Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid femenino.
AFP

