Recios con Juan Fernando Quintero, Miguel Borja y Kevin Castaño; River Plate, rajado

River Plate disputó la sexta fecha de la Liga Profesional Argentina frente a Lanús, en condición de visitante, en un duelo que terminó igualado 1-1 en el estadio Néstor Díaz Pérez. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo rescató un punto gracias al gol de Gonzalo Montiel en el minuto 77, pero la alegría duró poco, ya que sobre el final Rodrigo Castillo apareció para decretar la igualdad en favor del conjunto ‘granate’.

Este resultado dejó un sabor agridulce en la ‘banda cruzada’, que venía de un rendimiento irregular y sigue sin consolidarse en el campeonato. Sin embargo, más allá del marcador, la atención se centró en el rendimiento de los jugadores colombianos, quienes tuvieron participación activa en el encuentro, aunque con evaluaciones dispares por parte de la prensa argentina.

Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja arrancaron como titulares, mientras que Juan Fernando Quintero ingresó en la segunda parte. La expectativa por el aporte de los ‘cafeteros’ era alta, pero las calificaciones finales reflejaron críticas importantes hacia su desempeño.



Así fueron calificados los colombianos frente a Lanús

Miguel Ángel Borja anotó gol con River Plate sobre Platense AFP

El medio argentino 'TyC Sports' hizo un análisis detallado del aporte de cada uno de los jugadores colombianos. En líneas generales, las valoraciones no fueron alentadoras, y el más señalado fue Miguel Ángel Borja.

Kevin Castaño (5): el volante cafetero no tuvo un encuentro del todo negativo, pero su desconcierto en la fase defensiva fue determinante. Según el análisis de la prensa, sus desatenciones en los minutos finales condicionaron al equipo. Además, la crítica recayó en su ubicación táctica, ya que, pese a no ser un volante central natural, tuvo que ocupar esa posición. Su aporte fue limitado y se notó la falta de claridad en un rol que no le resulta cómodo.

Miguel Borja (3): el delantero cordobés fue el peor valorado entre los colombianos. La reseña fue contundente: “Nada, solo tuvo una abajo del arco y la mandó a Monte Chingolo”. Apenas disputó un tiempo y fue reemplazado por Salas, quien, con su ingreso, marcó diferencia en el frente de ataque. Borja sigue sin reencontrarse con su mejor versión y su falta de eficacia preocupa a la hinchada millonaria.

Juan Fernando Quintero (5): el mediocampista ingresó en el complemento, pero su influencia fue escasa. Solo se destacó un centro preciso que, más tarde, terminaría en el gol de Montiel. Aun así, su participación fue limitada, con poco contacto con la pelota y sin la capacidad de generar juego como en otras épocas. La expectativa en torno a su aporte creativo sigue siendo alta, pero en este partido volvió a quedar en deuda.



¿Cuándo vuelve a jugar River Plate?

El próximo compromiso de River Plate será este jueves 28 de agosto, cuando enfrente a Unión de Santa Fe en los octavos de final de la Copa Colombia. El duelo está programado para las 7:15 p. m. (hora colombiana) y será una nueva oportunidad para que los dirigidos por Marcelo Gallardo demuestren mejoras en su funcionamiento colectivo.