Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay, tras empate de Boyacá Chicó con Cali

Este lunes 25 de agosto, la Liga BetPlay II-2025 le puso fin a la octava jornada en el fútbol colombino, con el duelo entre Boyacá Chicó y Deportivo Cali, en el estadio La Independencia.
Y es que, desde el primer momento, ambos equipos salieron a protagonizar un gran espectáculo, teniendo en cuenta que para ambos es obligatoria sumar, en sus aspiraciones de evitar el descenso y meterse en la ‘fiesta’ de los ocho a final de año.
No obstante, a pesar de toda la actitud y predisposición ofensiva, la falta de claridad con la pelota en los pies y la poca profundidad en el último cuarto de cancha, evitó que ambos equipos tuvieran acciones claras.
Ya en el complemento, con la expulsión de Frank Salas por parte del ‘ajedrezado’ y la de Yani Quintero, a favor de los ‘azucareros’, abrió el juego; tanto, que los de Tunja estuvieron muy cerca de ganarlo.
Esto, en el tiempo adicional, luego de que el juez central decretara una pena máxima para Chicó, tras una mano en el área caleña. Sin embargo, Alejandro Rodríguez le atajó el tiro a Jairo Molina, para el 0-0 final en el encuentro.
Resultados de la jornada 18:
Llaneros 2-1 Deportivo Pasto
Independiente Medellín 3-1 La Equidad
Envigado 1-1 Deportivo Pereira
Fortaleza 2-0 Independiente Santa Fe
Millonarios 3-0 Junior de Barranquilla
Once Caldas 0-1 Deportes Tolima
Unión Magdalena 2-3 Alianza FC
América de Cali 1-1 Atlético Nacional
Atlético Bucaramanga 4-0 Águilas Doradas
Boyacá Chicó 0-0 Deportivo Cali
Así se jugará la novena jornada de la Liga BetPlay
Viernes 29 de agosto
Junior de Barranquilla vs. Llaneros
Hora: 6:00 p.m.
Águilas Doradas vs. Millonarios
Hora: 8:10 p.m.
Sábado 30 de agosto
Boyacá Chicó vs. Unión Magdalena
Hora: 2:00 p.m.
La Equidad vs. Deportivo Pasto
Hora: 4:10 p.m.
Deportivo Pereira vs. Atlético Bucaramanga
Hora: 6:20 p.m.
Deportivo Cali vs. Independiente Medellín
Hora: 8:30 p.m.
Domingo 31 de agosto
Atlético Nacional vs. Envigado FC
Hora: 2:00 p.m.
Alianza FC vs. América
Hora: 4:10 p.m.
Deportes Tolima vs. Fortaleza
Hora: 6:20 p.m.
Independiente Santa Fe vs. Once Caldas
Hora: 8:30
*Este partido tiene alta probabilidad de ser aplazado en las próximas horas. Aquí los detalles.
Así quedó la tabla de posiciones, en la Liga BetPlay:
