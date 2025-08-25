Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay, tras empate de Boyacá Chicó con Cali

Este lunes 25 de agosto, la Liga BetPlay II-2025 le puso fin a la octava jornada en el fútbol colombino, con el duelo entre Boyacá Chicó y Deportivo Cali, en el estadio La Independencia.

Y es que, desde el primer momento, ambos equipos salieron a protagonizar un gran espectáculo, teniendo en cuenta que para ambos es obligatoria sumar, en sus aspiraciones de evitar el descenso y meterse en la ‘fiesta’ de los ocho a final de año.

No obstante, a pesar de toda la actitud y predisposición ofensiva, la falta de claridad con la pelota en los pies y la poca profundidad en el último cuarto de cancha, evitó que ambos equipos tuvieran acciones claras.

Ya en el complemento, con la expulsión de Frank Salas por parte del ‘ajedrezado’ y la de Yani Quintero, a favor de los ‘azucareros’, abrió el juego; tanto, que los de Tunja estuvieron muy cerca de ganarlo.

Publicidad

Esto, en el tiempo adicional, luego de que el juez central decretara una pena máxima para Chicó, tras una mano en el área caleña. Sin embargo, Alejandro Rodríguez le atajó el tiro a Jairo Molina, para el 0-0 final en el encuentro.

Resultados de la jornada 18:

Publicidad

Llaneros 2-1 Deportivo Pasto

Independiente Medellín 3-1 La Equidad

Envigado 1-1 Deportivo Pereira

Fortaleza 2-0 Independiente Santa Fe

Millonarios 3-0 Junior de Barranquilla

Once Caldas 0-1 Deportes Tolima

Unión Magdalena 2-3 Alianza FC

América de Cali 1-1 Atlético Nacional

Atlético Bucaramanga 4-0 Águilas Doradas

Boyacá Chicó 0-0 Deportivo Cali

Así se jugará la novena jornada de la Liga BetPlay

Viernes 29 de agosto

Junior de Barranquilla vs. Llaneros

Hora: 6:00 p.m.

Publicidad

Águilas Doradas vs. Millonarios

Hora: 8:10 p.m.

Sábado 30 de agosto

Publicidad

Boyacá Chicó vs. Unión Magdalena

Hora: 2:00 p.m.

La Equidad vs. Deportivo Pasto

Hora: 4:10 p.m.

Deportivo Pereira vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 6:20 p.m.

Deportivo Cali vs. Independiente Medellín

Hora: 8:30 p.m.

Publicidad

Domingo 31 de agosto

Atlético Nacional vs. Envigado FC

Hora: 2:00 p.m.

Publicidad

Alianza FC vs. América

Hora: 4:10 p.m.

Deportes Tolima vs. Fortaleza

Hora: 6:20 p.m.

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas

Hora: 8:30

*Este partido tiene alta probabilidad de ser aplazado en las próximas horas. Aquí los detalles.

Así quedó la tabla de posiciones, en la Liga BetPlay:

Publicidad