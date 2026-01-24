Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Se acabó alegría para Luis Díaz y Bayern Múnich; adiós invicto en Bundesliga tras 2-1 con Augsburgo

Se acabó alegría para Luis Díaz y Bayern Múnich; adiós invicto en Bundesliga tras 2-1 con Augsburgo

Este sábado fue una mala noche para el colombiano Luis Díaz y el Bayern, ante su gente en el Allianz Arena, cayendo de local y con eso se terminó la racha de buenos resultados en Alemania.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de ene, 2026
Luis Díaz Bayern Múnich Augsburgo
Luis Díaz en Bayern Múnich vs Augsburgo - Foto:
Getty Images

