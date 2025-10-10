Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Reinaldo Rueda sueña con el Mundial 2026 con su Honduras; todo tras empate 0-0 con Costa Rica

Reinaldo Rueda sueña con el Mundial 2026 con su Honduras; todo tras empate 0-0 con Costa Rica

En la noche de jueves el combinado hondureño dirigido por Reinaldo Rueda tuvo un duro partido y sigue con chances de ir a la Copa del Mundo del próximo año.

Por: AFP
Actualizado: 10 de oct, 2025
Comparta en:
Reinaldo Rueda con Honduras.
Reinaldo Rueda con Honduras.
Foto Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad