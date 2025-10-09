Nacional amargó a Once Caldas y Dayro Moreno: victoria 1-0 del 'verdolaga' en Copa BetPlay

Este jueves 9 de octubre, en el estadio Palogrande, Atlético Nacional venció 1-0 a Once Caldas, en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025. El único gol del encuentro fue obra de Edwin Cardona con un tiro penalti.

La pelota rodó y ambos equipos se lanzaron en ofensiva con ganas de sacar rápidamente la ventaja. A los ocho minutos, Edwin Cardona le filtró un pase a Marino Hinestroza, quien remató, pero la pelota se fue por fuera.

Once Caldas respondió al 19' con un remate de larga distancia que pasó cerca del arco 'verdolaga'. La visita no desentonó y se acercó de nuevo con un tiro libre de Cardona al 29'.

Un minuto más tarde, el 'blanco blanco' tuvo su chance más clara. Remate de Robert Mejía, Luis Marquínez dio el rebote y Juan David Cuesta no aprovechó y envió el esférico por un costado.



Los dirigidos por Diego Arias tuvieron su mejor opción al 37'. Mandaron un balón en largo, Hinestroza se fue hasta línea de fondo y se la dejó servida a Morelos en el área que tampoco definió de buena manera.

Al 41', la fórmula se repitió. Esta vez el '9' de Nacional remató bien, pero el arquero Joan Parra atajó bien. El primer acto culminó con tiro de media distancia de Mejía que detuvo el guardameta Marquínez.

Once Caldas vs. Nacional. colprensa.

Para la segunda parte, la dinámica no cambió y se mantuvo el ritmo frenético. Al 47', el árbitro José Ortiz sancionó un penalti para la vista por una mano de Jéider Riquett, tras un intento e pase de Morelos. Cardona tomó la pelota y no perdonó con potente derechazo.

Con la desventaja, los manizaleños aceleraron y Moreno Galindo por poco pone la paridad al 51' con un derechazo cruzado, pero Marquínez se hizo gigante y atajó. Al 58', en una jugada casi calcada, Morelos falló en Nacional.

El partido siguió a pura velocidad y las llegadas claras aparecieron de nuevo sobre el final. Al 81', Moreno cobró un tiro libre y Marquínez salvó. Al instante, Nacional montó un contrataque. Camilo Cándido se la dejó en bandeja a Marlos Moreno que estrelló la pelota en el travesaño.

Ficha técnica

Once Caldas: : Joan Parra, Juan D. Cuesta, Jéider Riquett, Kevin Cuesta, Jorge Cardona (Juan Felipe Castaño 68'), Robert Mejía (Jefry Zapata - 78'), Mateo García, Luis Sánchez (Déinner Quiñones - 13'), Michael Barrios, Dayro Moreno y Felipe Gómez (Mateo Zuleta 68'). DT: Hernán Darío 'El Arriero' Herrera.

Atlético Nacional: Luis Marquínez, Juan José Arias, William Tesillo, Cristian Uribe, Camilo Cándido, Jorman Campuzano, Mateus Uribe (Juan Manuel Rengifo - 68'), Edwin Cardona (Kilian Toscano - 75'), Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento (Marlos Moreno - 68') y Alfredo Morelos (Dairon Asprilla - 84'). DT: Diego Arias.

Árbitro: José Ortiz.

Estadio: Palogrande, en Manizales.

Goles: Edwin Cardona (50').