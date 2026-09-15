Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / El Cagliari defiende a Daniel Maldini; "creemos en su buena fe", tras violento accidente

El Cagliari defiende a Daniel Maldini; "creemos en su buena fe", tras violento accidente

Daniel Maldini se encuentra en el ojo del huracán tras verse involucrado en un aparatoso accidente de tránsito en Milán, pero desde el Cagliari respaldaron la versión del jugador de que no consumió drogas.

Por: EFE
Actualizado: 15 de sept, 2026
Comparta en:
Daniel Maldini, jugador del Cagliari.
Daniel Maldini, jugador del Cagliari.
Foto: Getty Imágenes

El presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, afirmó este martes que Daniel Maldini pudo haber bebido "dos copas o tres cervezas" antes del accidente de tráfico que sufrió el domingo en Milán, aunque respaldó la versión del futbolista de que no consumió drogas y reiteró que las pruebas dieron negativo.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Por supuesto, creemos en la buena fe del chico, que jura y perjura que no ha consumido ningún tipo de sustancia, salvo, como les decía, haber bebido quizá dos copas o tres cervezas, algo que evidentemente también se refleja en el resultado", dijo el dirigente.

Últimas noticias

Jugadores de la Selección de Nicaragua en un entrenamiento de cara a la fecha FIFA.
Gol Caracol

Fue DT campeón con América del fútbol colombiano y sueña con clasificar a Nicaragua al Mundial 2030

Lamine Yamal, delantero del Barcelona y de la Selección España.
Gol Caracol

Hansi Flick apoya totalmente a Lamine Yamal: "Si dice que merece el Balón de Oro, yo lo creo"

"Obviamente, no es un valor con el que se recomiende conducir", matizó, después de asegurar que respecto a ello "no hay mucho más que decir": "Creo que él también lo sabe, la próxima vez que decida ir a un local a beber algo, es mejor que lo haga en taxi, en Uber, o con alguien que conduzca y no beba, o que vuelva a casa andando".

Daniel Maldini, mediocampista del Cagliari
Daniel Maldini, mediocampista del Cagliari
Foto: AFP

Publicidad

Durante una rueda de prensa celebrada con motivo de una asamblea de la Serie A en Milán, Giulini criticó a algunos medios por publicar una información según la cual el futbolista había dado positivo en una prueba de detección de drogas.

"Eso, sin duda, nos deja absolutamente atónitos, sorprendidos. Francamente, no entendemos cómo pueden salir noticias de este tipo. A mí me parece que, a día de hoy, los rastros de drogas están más en los periódicos que en otros sitios", subrayó tajante.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

"Esto, en nuestra opinión, es muy grave, muy grave, porque ayer por la mañana, inmediatamente, nos hicimos unas pruebas y todas dieron negativo", recalcó.

Publicidad

El accidente tuvo lugar el domingo alrededor de las 05.15 horas en el norte de Milán, cuando el Porsche Carrera 4 que conducía Maldini chocó contra otro vehículo. Seis personas resultaron heridas, aunque ninguna de ellas de gravedad.

El jugador registró valores de 0,91 mg/l en la primera prueba y 0,89 mg/l en la segunda, practicadas en el lugar de los hechos por la Policía, cuando el máximo permitido por ley en Italia es 0,5 /g/l), por lo que se le retiró el carnet de conducir.

El futbolista fue trasladado a un hospital para someterse a varias pruebas y posteriormente recibió el alta, antes de reincoporarse con normalidad a los entrenamientos el lunes.

Maldini había pasado la noche en Milán después de jugar el sábado con el Cagliari contra el Atalanta en Bérgamo, donde marcó de penalti el gol de la victoria de su equipo.

Publicidad

Nelson Deossa, mediocampista colombiano, en la victoria de Real Betis sobre Villarreal
Colombianos en el exterior

Nelson Deossa y su jugada 'maradoniana' contra Villarreal; La Liga le dedicó un video

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en un entrenamiento de Atlético Nacional
Fútbol Colombiano

James Rodríguez ya hace magia en Atlético Nacional; vea su asistencia para un golazo

Relacionados

Cagliari

Liga italiana

Publicidad

Publicidad

Publicidad