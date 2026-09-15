Partidos EN VIVO HOY 15 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este martes, el calendario futbolero trae muy buenos compromisos, entre ellos el que disputarán Vasco da Gama y Santa Fe por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
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Además de que hay acción en el balompié de Europa y en el fútbol colombiano.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 15 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, martes 15 de septiembre del 2026:
|Partido
|Horario (COL)
|Competición
|Canales de TV / Streaming
|Genoa vs. Südtirol
|11:00 a.m.
|Coppa Italia
|DGO, DSPORTS+ Plus
|Rayo Vallecano vs. Espanyol
|12:00 p.m.
|La Liga EA Sports
|Disney+ Premium, ESPN 2
|Alavés vs. Valencia CF
|1:00 p.m.
|La Liga EA Sports
|DGO, DSports 2, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|Ajax vs. Willem II
|1:00 p.m.
|Eredivisie
|Disney+ Premium, ESPN 4
|West Ham vs. Fulham
|1:45 p.m.
|EFL Carabao Cup
|Disney+ Premium
|Ipswich Town vs. Arsenal
|2:00 p.m.
|EFL Carabao Cup
|Disney+ Premium
|Liverpool vs. Tottenham
|2:00 p.m.
|EFL Carabao Cup
|Disney+ Premium
|Fiorentina vs. Pisa Sporting Club
|2:00 p.m.
|Coppa Italia
|DGO, DSPORTS+ Plus
|Reading vs. Brentford
|2:00 p.m.
|EFL Carabao Cup
|Disney+ Premium
|Elche vs. Real Madrid
|2:30 p.m.
|La Liga EA Sports
|DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|Vasco da Gama vs. Santa Fe
|5:00 p.m.
|Copa Sudamericana
|Disney+ Premium, ESPN
|Barranquilla vs. Ind. Valle del Cauca
|5:00 p.m.
|Torneo BetPlay
|Win
|Platense vs. Fluminense
|5:00 p.m.
|Copa Libertadores
|Disney+ Premium, Pluto TV, ESPN 2, Telefé YouTube
|Sao Paulo vs. Boca Juniors
|7:30 p.m.
|Copa Sudamericana
|DGO, DSports
|Boyacá Chicó vs. Alianza
|7:30 p.m.
|Liga BetPlay
|Win