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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 15 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 15 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY martes 15 de septiembre del 2026, con acción de Santa Fe en la Copa Sudamericana y buenos compromisos en el fútbol de Europa. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de sept, 2026
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Santa Fe jugará este martes contra Vasco da Gama por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Santa Fe jugará este martes contra Vasco da Gama por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Foto: AFP

Este martes, el calendario futbolero trae muy buenos compromisos, entre ellos el que disputarán Vasco da Gama y Santa Fe por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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Además de que hay acción en el balompié de Europa y en el fútbol colombiano.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 15 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, martes 15 de septiembre del 2026:

PartidoHorario (COL)CompeticiónCanales de TV / Streaming
Genoa vs. Südtirol11:00 a.m.Coppa ItaliaDGO, DSPORTS+ Plus
Rayo Vallecano vs. Espanyol12:00 p.m.La Liga EA SportsDisney+ Premium, ESPN 2
Alavés vs. Valencia CF1:00 p.m.La Liga EA SportsDGO, DSports 2, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
Ajax vs. Willem II1:00 p.m.EredivisieDisney+ Premium, ESPN 4
West Ham vs. Fulham1:45 p.m.EFL Carabao CupDisney+ Premium
Ipswich Town vs. Arsenal2:00 p.m.EFL Carabao CupDisney+ Premium
Liverpool vs. Tottenham2:00 p.m.EFL Carabao CupDisney+ Premium
Fiorentina vs. Pisa Sporting Club2:00 p.m.Coppa ItaliaDGO, DSPORTS+ Plus
Reading vs. Brentford2:00 p.m.EFL Carabao CupDisney+ Premium
Elche vs. Real Madrid2:30 p.m.La Liga EA SportsDGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
Vasco da Gama vs. Santa Fe5:00 p.m.Copa SudamericanaDisney+ Premium, ESPN
Barranquilla vs. Ind. Valle del Cauca5:00 p.m.Torneo BetPlayWin
Platense vs. Fluminense5:00 p.m.Copa LibertadoresDisney+ Premium, Pluto TV, ESPN 2, Telefé YouTube
Sao Paulo vs. Boca Juniors7:30 p.m.Copa SudamericanaDGO, DSports
Boyacá Chicó vs. Alianza7:30 p.m.Liga BetPlayWin
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