Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras América 0-1 Pasto

La Liga BetPlay II-2026 no para de sorprender. En una semana donde se confirmaron fichajes de 'peso', con las llegadas de James Rodríguez a Nacional, Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios y Jackson Martínez a Medellín, se produjo el final del invicto para América de Cali.

Los dirigidos por David González cabalgaban el segundo semestre sin problema, ubicándose en la parte alta de la tabla de posiciones, con una amplia diferencia. Sin embargo, este lunes 14 de septiembre, pasó lo que pocos esperaban: perdió su primer partido de esta Liga.

Oficiaba de local y enfrentaba al último, que era Deportivo Pasto, por lo que, sobre el papel, no era mayor peligro. Pero en el fútbol nada está escrito, cualquier cosa puede pasara y quedó confirmado una vez más. Un solitario gol de Diego Chávez bastó para el 0-1 definitivo.

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Cabe aclarar que los 'diablos rojos' quedaron con 10 jugadores desde el minuto 45+1', tras la expulsión de su arquero, Jean Fernandes. Eso sí, no fue la única roja del encuentro, pues Enrique Serje dijo 'adiós', sobre el minuto 89'. Pierna fuerte, polémicas y goles en este duelo.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Posición Club PJ DG PTS 1 América 9 +15 20 2 Millonarios 10 +4 16 3 Tolima 8 +3 16 4 Atlético Nacional 6 +10 15 5 Medellín 7 +5 15 6 Bucaramanga 7 +4 13 7 Santa Fe 8 +3 13 8 Deportivo Cali 8 +3 12 9 Llaneros 9 -1 11 10 Internacional de Bogotá 9 -1 11 11 Águilas Doradas 7 0 10 12 Once Caldas 8 +1 9 13 Cúcuta 9 -6 9 14 Fortaleza 9 -2 8 15 Boyacá Chicó 7 -7 8 16 Jaguares 8 -5 7 17 Deportivo Pereira 7 -5 6 18 Pasto 9 -7 5 19 Alianza 8 -9 5 20 Junior 7 -5 3

Resultados de la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2026

Jaguares 2-2 Fortaleza

Santa Fe 1-0 Tolima

Internacional de Bogotá 3-2 Llaneros

Boyacá Chicó 2-1 Medellín

Alianza 1-0 Junior

Pereira 1-3 Bucaramanga

Nacional 2-0 Águilas Doradas

Once Caldas 1-2 Cali

Cúcuta 1-2 Millonarios

América 0-1 Pasto

América de Cali es líder y sigue invicto en la Liga BetPlay II-2026, tras vencer 3-0 a Alianza Colprensa

Próximos partidos de la Liga BetPlay II-2026

Boyacá Chicó vs. Alianza

Día: martes 15 de septiembre.

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: La Independencia.

Jornada: fecha 3.

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Once Caldas vs. Tolima

Día: miércoles 16 de septiembre.

Hora: 6:15 p.m.

Estadio: Palogrande.

Jornada: fecha 7.

Internacional de Bogotá vs. Nacional

Día: miércoles 16 de septiembre.

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Jornada: fecha 13.

Bucaramanga vs. Medellín

Día: jueves 17 de septiembre.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Américo Montanini.

Jornada: fecha 9.

América de Cali jugó contra Deportivo Pasto, en el estadio Pascual Guerrero, por la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

Programación de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026

Águilas Doradas vs. Pereira

Día: viernes 18 de septiembre.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales.

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Millonarios vs. Boyacá Chicó

Día: sábado 19 de septiembre.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Alianza vs. Santa Fe

Día: sábado 19 de septiembre.

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau.

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Cali vs. Cúcuta

Día: sábado 19 de septiembre.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Palmaseca.

Pasto vs. Once Caldas

Día: sábado 19 de septiembre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: La Libertad.

Fortaleza vs. Junior

Día: domingo 20 de septiembre.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Bucaramanga vs. Internacional de Bogotá

Día: domingo 20 de septiembre.

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Américo Montanini.

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Tolima vs. América

Día: domingo 20 de septiembre.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Llaneros vs. Nacional

Día: domingo 20 de septiembre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Bello Horizonte.

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Medellín vs. Jaguares

Día: martes 22 de septiembre.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.