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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras América 0-1 Pasto

Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras América 0-1 Pasto

La fecha 10 de la Liga BetPlay II-2026 se cerró con este compromiso en el estadio Pascual Guerrero, dejando la sorpresa de que el 'escarlata' perdió su invicto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de sept, 2026
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América de Cali enfrentó a Deportivo Pasto en el cierre de la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2026
América de Cali enfrentó a Deportivo Pasto en el cierre de la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

La Liga BetPlay II-2026 no para de sorprender. En una semana donde se confirmaron fichajes de 'peso', con las llegadas de James Rodríguez a Nacional, Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios y Jackson Martínez a Medellín, se produjo el final del invicto para América de Cali.

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Los dirigidos por David González cabalgaban el segundo semestre sin problema, ubicándose en la parte alta de la tabla de posiciones, con una amplia diferencia. Sin embargo, este lunes 14 de septiembre, pasó lo que pocos esperaban: perdió su primer partido de esta Liga.

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Oficiaba de local y enfrentaba al último, que era Deportivo Pasto, por lo que, sobre el papel, no era mayor peligro. Pero en el fútbol nada está escrito, cualquier cosa puede pasara y quedó confirmado una vez más. Un solitario gol de Diego Chávez bastó para el 0-1 definitivo.

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Cabe aclarar que los 'diablos rojos' quedaron con 10 jugadores desde el minuto 45+1', tras la expulsión de su arquero, Jean Fernandes. Eso sí, no fue la única roja del encuentro, pues Enrique Serje dijo 'adiós', sobre el minuto 89'. Pierna fuerte, polémicas y goles en este duelo.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

PosiciónClubPJDGPTS
1América9+1520
2Millonarios10+416
3Tolima8+316
4Atlético Nacional6+1015
5Medellín7+515
6Bucaramanga7+413
7Santa Fe8+313
8Deportivo Cali8+312
9Llaneros9-111
10Internacional de Bogotá9-111
11Águilas Doradas7010
12Once Caldas8+19
13Cúcuta9-69
14Fortaleza9-28
15Boyacá Chicó7-78
16Jaguares8-57
17Deportivo Pereira7-56
18Pasto9-75
19Alianza8-95
20Junior7-53

Resultados de la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2026

  • Jaguares 2-2 Fortaleza
  • Santa Fe 1-0 Tolima
  • Internacional de Bogotá 3-2 Llaneros
  • Boyacá Chicó 2-1 Medellín
  • Alianza 1-0 Junior
  • Pereira 1-3 Bucaramanga
  • Nacional 2-0 Águilas Doradas
  • Once Caldas 1-2 Cali
  • Cúcuta 1-2 Millonarios
  • América 0-1 Pasto
América de Cali es líder y sigue invicto en la Liga BetPlay II-2026, tras vencer 3-0 a Alianza
América de Cali es líder y sigue invicto en la Liga BetPlay II-2026, tras vencer 3-0 a Alianza
Colprensa

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Próximos partidos de la Liga BetPlay II-2026

Boyacá Chicó vs. Alianza
Día: martes 15 de septiembre.
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: La Independencia.
Jornada: fecha 3.

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Once Caldas vs. Tolima
Día: miércoles 16 de septiembre.
Hora: 6:15 p.m.
Estadio: Palogrande.
Jornada: fecha 7.

Internacional de Bogotá vs. Nacional
Día: miércoles 16 de septiembre.
Hora: 8:20 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
Jornada: fecha 13.

Bucaramanga vs. Medellín
Día: jueves 17 de septiembre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Américo Montanini.
Jornada: fecha 9.

América de Cali jugó contra Deportivo Pasto, en el estadio Pascual Guerrero, por la Liga BetPlay II-2026
América de Cali jugó contra Deportivo Pasto, en el estadio Pascual Guerrero, por la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

Programación de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026

Águilas Doradas vs. Pereira
Día: viernes 18 de septiembre.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Alberto Grisales.

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Millonarios vs. Boyacá Chicó
Día: sábado 19 de septiembre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Alianza vs. Santa Fe
Día: sábado 19 de septiembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavajeau.

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Cali vs. Cúcuta
Día: sábado 19 de septiembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Palmaseca.

Pasto vs. Once Caldas
Día: sábado 19 de septiembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: La Libertad.

Fortaleza vs. Junior
Día: domingo 20 de septiembre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.

Bucaramanga vs. Internacional de Bogotá
Día: domingo 20 de septiembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Américo Montanini.

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Tolima vs. América
Día: domingo 20 de septiembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.

Llaneros vs. Nacional
Día: domingo 20 de septiembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Bello Horizonte.

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Medellín vs. Jaguares
Día: martes 22 de septiembre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.

Atlético Nacional le ganó a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot, en un juego donde James Rodríguez fue presentado en el 'verdolaga'.
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