Díber Cambindo lideró al León contra San Luis: vea acá sus dos goles en la Liga MX

El colombiano Díber Cambindo anotó el lunes anterior los dos tantos con los que el León derrotó 2-0 al San Luis, en la conclusión de la octava jornada del Torneo de Apertura del fútbol mexicano.

Con dicho resultado, las 'fieras' llegaron a 13 puntos para colocarse sexto en el certamen; por su parte, San Luis se quedó con seis unidades y en la casilla 16.

En un primer tiempo de ida y vuelta, los contendientes generaron varias llegadas, pero no tuvieron puntería.

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San Luis tuvo las opciones más claras. Primero, al 39, con un disparo del francés Sebastien Salles-lamonge, que apenas pasó desviado de la portería; dos minutos más tarde con un remate de tijera del español Rafael Llorente que raspó el poste derecho del arco defendido por Óscar García.



Díber Cambindo celebrando su gol contra Pumas UNAM. Getty Images.

Por León, el colombiano Daniel Arcila inquietó con par de disparos de larga distancia que el guardameta Manuel Lajud alcanzó a atajar.

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En el segundo lapso el León fue más ofensivo. Consiguió el 1-0 al 49 en una jugada en la que luego de una serie de rebotes dentro del área Dibe Cambindo remató con pierna izquierda para vencer a Lajud.

El local mantuvo el pulso, lo que le permitió sentenciar el 2-0 al 71 en un contragolpe en el que Cambindo venció a Lajud en mano a mano.

Vea acá los dos goles de Díber Cambindo en León vs. San Luis por la Liga de México:

"¿GOL? ¡GOOOOOOOOL DE LA FIERAAAAAAA!"



Cambindo aprovechó que el balón quedó en el área y anotó el primero. #León 1-0 #SanLuis | #LigaMX pic.twitter.com/e0ZG5490tp — FOX (@somos_FOX) September 15, 2026

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Otros partidos de la jornada:

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Se destacó en la octava fecha la actuación del Guadalajara, que dirige el argentino Gabriel Milito, con su goleada 3-0 sobre los Pumas UNAM, triunfo que los coloco en la cima del Apertura con 17 puntos.

Los 'felinos' se quedaron con 11 unidades en la undécima posición.

El otro partido que robó la atención fue el derbi de la Ciudad de México en el que el campeón Cruz Azul venció al América 4-3.

La victoria llevó a la 'máquina' a sumar 15 puntos en la cuarta posición, a uno de las Águilas que marchan tercero con 16.

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También acaparó reflectores la goleada del Toluca, que entrena el argentino Antonio Mohamed, por 5-2 sobre el Atlas, de su compatriota Hernán Crespo.

Con el triunfo, los 'diablos rojos' son segundos con 16 unidades; el Atlas se quedó en 13 puntos en el octavo escalón.

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En el resto de los resultados de la fecha siete el Monterrey y los Tigres UANL igualaron sin goles, el Pachuca goleó 0-3 al Atlante, Puebla le ganó 0-1 al Necaxa, Querétaro superó 0-1 al Tijuana y Santos Laguna derrotó 2-1 al Juárez FC, que se mantiene en el último lugar de la tabla con cero puntos.

El venezolano Salomón Rondón sigue como máximo anotador, con ocho tantos, seguido del argentino Lucas Ocampos, con cinco.