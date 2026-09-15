Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich ya decidió a quién apoya en el Balón de Oro; ¿qué pasó con Luis Díaz?

Bayern Múnich ya decidió a quién apoya en el Balón de Oro; ¿qué pasó con Luis Díaz?

Desde el Bayern Múnich optaron por respaldar a un futbolista en particular de cara a quedarse con el Balón de Oro el próximo 26 de octubre. ¿Es Luis Díaz el elegido?

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 15 de sept, 2026
Comparta en:
Luis Díaz en un partido de la Bundesliga con Bayern Múnich.
Luis Díaz en un partido de la Bundesliga con Bayern Múnich.
Foto: Getty Imágenes

El 26 de octubre es el día en que el planeta fútbol conocerá el nombre del ganador del Balón de Oro, galardón al que aspira Luis Díaz. El extremo colombiano hizo una buena temporada con Bayern Múnich, club que además del guajiro, tiene a otros jugadores luchando por el deseado premio. No obstante, se conoció que la institución 'bávara' decidió apoyar a un futbolista en particular para que se quede con esta importante decisión en el London Palladium.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Así las cosas, este martes en el diario 'L'Équipe' reseñaron en un informe que el club más laureado de la Bundesliga decidió mostrarle todo su apoyo a Harry Kane, goleador y determinante con sus actuaciones en los títulos del equipo la campaña anterior, pese a que en el listado de 30 seleccionados aparecen Michael Olise, Luis Díaz y Dayot Upamecano. Desde el Bayern optaron por respaldar al delantero inglés.

Luis Díaz, colombiano del Bayern Múnich.
Luis Díaz, colombiano del Bayern Múnich.
Getty Images.

Últimas noticias

Diber Cambindo celebra sus dos goles con León en la Liga MX.
Colombianos en el exterior

Díber Cambindo lideró al León contra San Luis: vea acá sus dos goles en la Liga MX

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección El Salvador
Colombianos en el exterior

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez: "los rivales de El Salvador en Liga de Naciones no son superiores"

"Al igual que en 2013, cuando apoyó a Franck Ribéry, y a pesar de que Arjen Robben era un firme candidato al Balón de Oro tras el triplete de Copa, Liga y Champions League conseguido bajo la dirección de Jupp Heynckes, la directiva del Bayern Múnich decidió esta vez respaldar a Harry Kane, esto a pesar de la presencia de Michael Olise , Luis Díaz y Dayot Upamecano en la lista de treinta nominados. Es el capitán de Inglaterra quien ha sabido apreciar la campaña ofensiva de su club en los últimos días", precisaron en la web del distinguido tabloide francés.

Publicidad

Incluso, en otro de los apartados de la nota se leyó que desde los canales oficiales del elenco 'grande de Baviera' realizaron un pequeño videoclip en el que el plantel mostraba su completo apoyo a Kane. En el mismo el interrogante era el siguiente: "¿Por qué Harry merece el Balón de Oro?", a lo que los jugadores respondieron: "Porque, sencillamente es el mejor". Hasta Olise, de buenos números con el Bayern y de gran Mundial con la Selección de Francia, pronunció las palabras anteriormente citadas.

Y es que Kane, de 33 años, marcó 61 goles en todas las competiciones en la temporada 2025-2026 vistiendo los colores del Bayern, teniendo una campaña más que brillante y excepcional.

Harry Kane junto a Luis Díaz en un juego de la actual temporada en Alemania.
Harry Kane junto a Luis Díaz en un juego de la actual temporada en Alemania.
Foto: AFP

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Por lo tanto, la escuadra que dirige Vincent Kompany le dio un completo 'espaldarazo' al mundialista con la Selección de Inglaterra en la lucha por quedarse con el Balón de Oro el 26 de octubre en Londres; así tal cual el club decidió mostrar su apoyo en el pasado a Ribéry, debido a que el gran objetivo del equipo alemán es que este prestigioso premio esté en sus vitrinas, tras el conseguido por Karl-Heinz Rummenigge en 1981.

Publicidad

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su presentación como nuevo jugador de Atlético Nacional
Gol Caracol

Fichajes del fútbol colombiano a años luz de lo hecho por River Plate, pese a llegada de James

América de Cali enfrentó a Deportivo Pasto en el cierre de la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2026
Fútbol Colombiano

Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras América 0-1 Pasto

Relacionados

Luis Díaz

Bayern Munich

Balón de Oro

Publicidad

Publicidad

Publicidad