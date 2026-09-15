Bayern Múnich ya decidió a quién apoya en el Balón de Oro; ¿qué pasó con Luis Díaz?

El 26 de octubre es el día en que el planeta fútbol conocerá el nombre del ganador del Balón de Oro, galardón al que aspira Luis Díaz. El extremo colombiano hizo una buena temporada con Bayern Múnich, club que además del guajiro, tiene a otros jugadores luchando por el deseado premio. No obstante, se conoció que la institución 'bávara' decidió apoyar a un futbolista en particular para que se quede con esta importante decisión en el London Palladium.

Así las cosas, este martes en el diario 'L'Équipe' reseñaron en un informe que el club más laureado de la Bundesliga decidió mostrarle todo su apoyo a Harry Kane, goleador y determinante con sus actuaciones en los títulos del equipo la campaña anterior, pese a que en el listado de 30 seleccionados aparecen Michael Olise, Luis Díaz y Dayot Upamecano. Desde el Bayern optaron por respaldar al delantero inglés.

Luis Díaz, colombiano del Bayern Múnich. Getty Images.

"Al igual que en 2013, cuando apoyó a Franck Ribéry, y a pesar de que Arjen Robben era un firme candidato al Balón de Oro tras el triplete de Copa, Liga y Champions League conseguido bajo la dirección de Jupp Heynckes, la directiva del Bayern Múnich decidió esta vez respaldar a Harry Kane, esto a pesar de la presencia de Michael Olise , Luis Díaz y Dayot Upamecano en la lista de treinta nominados. Es el capitán de Inglaterra quien ha sabido apreciar la campaña ofensiva de su club en los últimos días", precisaron en la web del distinguido tabloide francés.

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Incluso, en otro de los apartados de la nota se leyó que desde los canales oficiales del elenco 'grande de Baviera' realizaron un pequeño videoclip en el que el plantel mostraba su completo apoyo a Kane. En el mismo el interrogante era el siguiente: "¿Por qué Harry merece el Balón de Oro?", a lo que los jugadores respondieron: "Porque, sencillamente es el mejor". Hasta Olise, de buenos números con el Bayern y de gran Mundial con la Selección de Francia, pronunció las palabras anteriormente citadas.



Y es que Kane, de 33 años, marcó 61 goles en todas las competiciones en la temporada 2025-2026 vistiendo los colores del Bayern, teniendo una campaña más que brillante y excepcional.

Harry Kane junto a Luis Díaz en un juego de la actual temporada en Alemania. Foto: AFP

Por lo tanto, la escuadra que dirige Vincent Kompany le dio un completo 'espaldarazo' al mundialista con la Selección de Inglaterra en la lucha por quedarse con el Balón de Oro el 26 de octubre en Londres; así tal cual el club decidió mostrar su apoyo en el pasado a Ribéry, debido a que el gran objetivo del equipo alemán es que este prestigioso premio esté en sus vitrinas, tras el conseguido por Karl-Heinz Rummenigge en 1981.