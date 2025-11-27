Síguenos en:
Selección Colombia

"Jhon Jáder Durán no está bien; la Selección Colombia no puede llevar problemas al Mundial"

“Jhon Jáder Durán no está bien; la Selección Colombia no puede llevar problemas al Mundial”

Todo obedece al comportamiento del delantero antioqueño, que en su reaparición en la Europa Lague se hizo expulsar por lanzarle un cabezazo a un rival.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 27 de nov, 2025
Jhon Jáder Durán sería un problema para la Selección Colombia en el Mundial 2026.jpg
Jhon Jáder Durán estaría cada vez más lejos del Mundial por sus conductas.
Foto: Fenerbahce.

