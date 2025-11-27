“Jhon Jáder Durán no está bien; la Selección Colombia no puede llevar problemas al Mundial”

Jhon Jáder Durán no deja de ser centro de las polémicas y esto le está empezando a costar caro, tanto que se podría quedar afuera de la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

El atacante del Fenerbahce de Turquía vio tarjeta roja en la quinta fecha de la Liga de Europa por darle un frentazo cuando el balón no estaba en disputa a un jugador del Ferencvaros de Hungría, con el que su equipo empató 1-1 en condición de visitante.

El hecho ocurrió en el minuto 90+1, cuando el marcador ya estaba definido, y valió para que las críticas cayeran sobre el ‘cafetero’, que recientemente volvió a las canchas luego de una larga lesión que lo sacó 2 meses de los campos.

Por ello, se empezó a cuestionar si la presencia de Durán en la Copa del Mundo podría ser perjudicial para la escuadra nacional, pese a sus condiciones como referente de área, pues sus salidas de casillas no son nuevas.



“Durán no está bien; Colombia no puede llevar problemas al Mundial”

El concepto corresponde al periodista Javier Hernández Bonnet, que lo recogió del entrenador Jorge Luis Pinto en el programa ‘Blog deportivo’, espacio de Blu Radio.



“Ese muchacho no está bien para convivir con un grupo que se estresa en la alta competencia porque todos los grupos siempre tienen un nivel de estrés y si usted no lo controla, no lo maneja, lleva a que se vivan cosas como esta: expulsado Jhon Jáder Durán”, dijo el analista en inicio.

Y agregó que tenerlo en el Mundial sería contraproducente: “Me quedo con la versión de Jorge Luis Pinto: ‘Uno no puede llevar problemas con la Selección Colombia a un campeonato del mundo’”.

Lo cierto es que Durán viene recuperando su nivel y por ello, según la prensa turca, habría pedido a la Selección Colombia que no lo convocara para los amistosos de noviembre contra Nueva Zelanda y Australia.

Sin embargo, con este tipo de conductas lo que hace es cerrarse cada vez más las puertas del combinado ‘cafetero’.