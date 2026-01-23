Ricardo 'Caballo' Márquez se arriesgó en Costa Rica y se impuso meta de goles en Cartaginés

Ricardo 'Caballo' Márquez tuvo su debut el miércoles con la camiseta del Cartaginés, de la primera división de Costa Rica. El delantero disputó 18 minutos en el duelo entre su equipo y el Alajuelense, válido por la tercera fecha del campeonato de ese país, que terminó con una victoria 1-0 de los 'brumosos'.

Luego del juego, el 'Caballo' se mostró contento con su estreno e incluso se refirió a la cantidad de goles que espera conseguir en esta temporada en su periplo por el fútbol 'tico'. "8 o 10, y pues acá lo mismo no puedo bajar los números porque sería algo malo para mí, no me sentiría cómodo, pero creo que con el pasar de los partidos siento que puedo meter unos 8 golcitos, pero hacer 8 goles y no llegar a la final y no alzar el título tampoco es satisfactorio, solo sería algo personal, creo que lo más importante para todos nosotros es quedar campeones", expresó.

El nuevo delantero de Cartaginés, Ricardo Márquez, siente que puede “meter unos 8 golcitos” pic.twitter.com/CrEpY17Eth — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) January 22, 2026

El atacante dejó el fútbol colombiano en este periodo de transferencias, tras vestir las camisetas de Atlético Bucaramanga, Millonarios y Unión Magdalena. Inició su carrera en el 'ciclón' en 2016, donde se destacó en varios juegos, llegando a ser uno de los delanteros más prometedores del FPC, por lo que el 'embajador' lo fichó tiempo después. Sin embargo, en la capital de la República no pudo brillar, por lo que casi siempre era suplente. Luego, pasó por Bucaramanga sin pena ni gloria, y volvió en 2025 al club que lo vio nacer, en donde se consolidó como goleador y uno de sus principales referentes.

A lo largo del año, Márquez jugó 32 partidos, en los que tuvo un registro de nueve goles y tres asistencias, los cuales llamaron la atención del balompié costarricense. El miércoles finalmente vio sus primeros minutos con su nueva camiseta y se destacó. Entró en el minuto 72 del encuentro, con el marcador sin goles, y participó en la jugada que culminó en el tanto del triunfo del Cartaginés. El samario recibió un pase en el área que intentó definir infructuosamente junto a un compañero, pero hizo que el arquero saliera a interferir en el remate, lo cual ocasionó que el balón no fuera despejado y le quedara en el rebote a Juan Carlos Gaete, quien definió sin oposición y le dio los tres puntos a su club.



⏰ 89' Juan Carlos Gaete anota el 1-0 para Cartaginés en los últimos minutos del juego. pic.twitter.com/Jt3CqPtpn3 — FUTV (@FUTVCR) January 22, 2026

Publicidad

Con la victoria, 'los azules' sumaron su tercer partido consecutivo ganando, por lo que ocupan la segunda posición de la tabla de la liga con nueve unidades, solo siendo superados por diferencia de gol por Herediano. El próximo partido en el que el delantero colombiano podría tener participación será el próximo domingo, en condición de visitante contra el Deportivo Saprissa.