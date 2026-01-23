Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En Aston Villa todavía lamentan la marcha de Jhon Durán; "queríamos retenerlo"

En Aston Villa todavía lamentan la marcha de Jhon Durán; "queríamos retenerlo"

Luego del compromiso por Europa League entre el Fenerbahçe y Aston Villa el jueves en Sukru Saracoglu Stadium, desde el equipo 'villano' hablaron de Jhon Durán.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 23 de ene, 2026
Comparta en:
Jhon Durán en entrenamientos con Fenerbahçe.
Jhon Durán en entrenamientos con Fenerbahçe.
Fenerbahçe Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad