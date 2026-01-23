En Aston Villa todavía lamentan la marcha de Jhon Durán; "queríamos retenerlo"

Jhon Durán y Aston Villa volvieron a cruzar caminos. Hace casi un año que el delantero colombiano partió de los 'villanos' con rumbo, primero al Al Nassr de Arabia Saudita, y luego al Fenerbahçe. Precisamente fue con los 'canarios amarillos' que el antioqueño enfrentó a sus antiguos compañeros y exentrenador de la escuadra de Birmingham.

Aunque el número '10' fue titular y estuvo todo el partido en el Sukru Saracoglu Stadium no pudo sonreír al final, ya que su equipo cayó 0-1 con los de Villa Park en cumplimiento de la séptima jornada por la fase de liguilla de la Europa League 2025/2026. Al término de la contienda en territorio 'otomano', Unai Emery, entrenador del Aston Villa, tuvo palabras para Durán y Marco Asensio, a quienes dirigió en el conjunto inglés.

“Asensio y Durán ya estaban en nuestro equipo; son jugadores importantes. Queríamos retenerlos, pero ahora están con nuestros rivales", precisó Unai Emery cuando le consultaron en rueda de prensa por el artillero colombiano y el delantero español.

Jhon Durán con el Aston Villa X @AstonVilla

Emery volvió a hacer hincapié - tal cual avisó al propio Jhon Jáder antes de que se marchara del Aston Villa - que se quedara, que quería dirigirlo por más tiempo, pero al final en los 'villanos' respetaron la determinación del exEnvigado de continuar su carrera deportiva en otro club.



"Le dije que quería que estuviera aquí, pero el jugador ya tenía su propio objetivo y ambición", terminó por indicar el entrenador del Aston Villa en su intervención con los medios de comunicación.

Publicidad

Recordemos que Durán terminó su etapa en Aston Villa en enero 2025, siendo anunciado el 31 de ese mes por el Al Nassr. En la escuadra 'amarilla' de la ciudad de Riad compartió camerino con Cristiano Ronaldo, antes de partir cedido al Fenerbahçe para la actual temporada. Con los 'villanos' jugó 78 partidos, marcó 20 goles y generó una asistencia. Jhon Jáder era un suplente de lujo en el cuadro de Birmingham.



¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Durán con Fenerbahçe?

El calendario del fútbol en Turquía indica que el delantero colombiano y los 'canarios amarillos' volverán al ruedo este domingo 25 de enero cuando reciban Göztepe por una nueva jornada de la Liga. A las 12 del día, en horario de Colombia, rodará el balón en el Sukru Saracoglu Stadium.

Fenerbahçe es segundo en la clasificación general de la Superliga de Turquía con 42 puntos, a solo una unidad del líder que es Galatasaray.