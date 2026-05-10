Bogotá, sede de la carrera de atletismo más grande de la historia; se corrió en 173 países

El 10 de mayo de 2026, un solo disparo de salida puso en movimiento a 346.527 participantes de 192 nacionalidades en 173 países, convirtiendo esta edición en la más grande de la historia del Wings for Life World Run. La carrera recaudó 9,2 millones de euros para la investigación de lesiones de médula espinal, elevando el total histórico a 69,7 millones de euros.

Sin línea de meta tradicional, los corredores, caminantes y usuarios de silla de ruedas fueron perseguidos por el Catcher Car, que marca el final de la carrera. Este formato permitió que todos, sin importar nivel o condición, se unieran bajo un mismo propósito: encontrar una cura para la lesión medular.

Récords mundiales

Jo Fukuda (Japón) alcanzó 78,9 km, rompiendo su propio récord y coronándose campeón global por cuarta vez.

Mikky Keetels (Países Bajos) logró 62,2 km, estableciendo un nuevo récord mundial femenino y convirtiéndose en campeona global.

Voces inspiradoras

La presidenta de Wings for Life, Anita Gerhardter, celebró: “Estos números representan personas que creen en la causa. Cada centavo se invertirá en proyectos de investigación prometedores”.

Investigadores como Alejandro Arriero-Cabañero (España) y Christian Göritz (Suecia) también participaron, recordando que cada paso contribuye a avances científicos reales: “Cada corredor cuenta para la investigación de la médula espinal”.



Una fiesta mundial

Hubo 648 App Run Events y 7 Flagship Runs en ciudades como Viena, Múnich, Breda y Zadar. Desde Tokio hasta São Paulo, pasando por Nueva York y Bogotá, miles se unieron en simultáneo. Incluso equipos de Fórmula 1 como Oracle Red Bull Racing y Visa Cash App Racing Bulls abrieron sus sedes para recibir corredores.



Entre las figuras deportivas presentes estuvieron Yuki Tsunoda, Dominic Thiem, Ryan Shazier, Scotty James y Tzu-Ying Tai, quienes corrieron junto a miles de aficionados.

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Resultados destacados

Hombres:



Jo Fukuda (JPN) – 78,9 km

Dariusz Nozynski (POL) – 67,9 km

Andreas Vojta (AUT) – 67,3 km

Mujeres:



Mikky Keetels (NED) – 62,2 km

Esther Pfeiffer (GER) – 60,3 km

Imke Salander (GER) – 52,5 km

Datos clave



Participantes: 346.527

346.527 Países: 173

173 Nacionalidades: 192

192 Distancia promedio: 12,08 km

12,08 km Pasos totales: 4.243 millones

4.243 millones Temperatura más alta: Indore, India (40°C)

Indore, India (40°C) Participante más longeva: Paula Attwenger, 100 años (Austria)

Los mejores corredores colombianos

Hombres



Héctor Ramírez – 43,97 km

Daniel Camilo Corredor – 43,43 km

Nicolás Pradilla – 43,01 km

Mujeres



Mariana Carmona – 30,19 km

Laura Daniela Castellanos – 24,65 km

Eliana Castañeda – 22,59 km

Récord nacional

Con estas marcas, se rompió el récord de la mayor distancia jamás corrida en Colombia dentro de Wings for Life World Run. La actuación de Héctor Ramírez con casi 44 km se convierte en un nuevo referente para el país, mostrando que la comunidad colombiana está cada vez más fuerte y comprometida con la causa global de apoyar la investigación sobre lesiones de médula espinal.

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Este logro conecta a Bogotá y a Colombia con el movimiento mundial que reunió a más de 346.000 participantes en 173 países, todos corriendo bajo el lema: “Correr por los que no pueden”.

“Bogotá demostró que el deporte une, inspira y moviliza en torno a causas que transforman vidas. Desde el IDRD hacemos un balance muy positivo de Wings for Life World Run, una jornada que promovió actividad física, inclusión y solidaridad en el Parque de los Novios. Destacamos a todas y todos los que participaron y seguiremos acompañando iniciativas donde cada paso aporta al bienestar y al impacto social porque la vida pasa en los parques".

Al cierre de la jornada, el IDRD destacó el impacto social y comunitario del evento: “Bogotá demostró que el deporte une, inspira y moviliza en torno a causas que transforman vidas. Desde el IDRD hacemos un balance muy positivo de Wings for Life World Run, una jornada que promovió actividad física, inclusión y solidaridad en el Parque de los Novios. Destacamos a todas y todos los que participaron y seguiremos acompañando iniciativas donde cada paso aporta al bienestar y al impacto social porque la vida pasa en los parques”.

El próximo Wings for Life World Run será el 9 de mayo de 2027, con inscripciones abiertas desde el 4 de noviembre de 2026.