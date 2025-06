Richard Ríos, feliz en Palmeiras; en Brasil lo elogian por su rendimiento en Mundial de Clubes

Richard Ríos está en los cuartos de final del Mundial de Clubes con Palmeiras. El volante antioqueño fue importante en el 'verdao' al asistir a su compañero Paulinho para que marcase el 1-0 final sobre Botafogo, al minuto 100 y con ello certificar seguir en el certamen de la FIFA.

El número '8' del Palmeiras no solo generó esa asistencia, ya que a su vez fue relevante en la generación de juego, recuperó balones importantes y su precisión en los pases fueron certeros. Ese buen rendimiento en el campo de juego del Lincoln Financial Field, en la ciudad de Filadelfia, le permitieron ser puntuado de buena manera por la prensa brasileña y los fanáticos del 'verdao' no dudaron en darle méritos a su esfuerzo.

Además, Ríos dejó sus impresiones de lo que ha sido para él estar en el Mundial de Clubes, y por supuesto, continuar una ronda más.

Richard Ríos en Palmeiras vs. Botafogo. AFP.

"Estoy feliz, primero agradecer a Dios por el momento que estoy viviendo y por la oportunidad de estar jugando este campeonato (Mundial de Clubes) tan importante y donde muchos jugadores quieren estar aquí. Contentos con la victoria y ahora a descansar para preparar el próximo juego", dijo de entrada el oriundo de Vegachí en diálogo con 'Globo Esporte'.

El también deportista de la Selección Colombia se refirió a esa gran atajada que le hizo el arquero del Botafogo, John Víctor Maciel, y los disparos de media distancia que generó en el compromiso.

"Desde que llegué aquí a la competición lo he intentado e intentado contribuir en el juego, mérito del arquero, es un excelente arquero, tuvo una buena actuación en el partido, pero lo importante es que clasificamos, ganamos y ahora preparar el juego para los cuartos de final", terminó por indicar el centrocampista de 25 años.

¿Qué dijeron en la prensa brasileña sobre la actuación de Richard Ríos?

En ese orden de ideas, en el portal de 'Globo Esporte' dieron a conocer las habituales calificaciones de los estelares en cancha y en cuanto a Ríos Montoya le otorgaron un 7.0 sobre 10, mientras que los 'torcedores' del Palmeiras fueron más generosos con el colombiano y lo puntuaron con 9.4.

"Barboza lo derribó al principio y sintió dolor en el tobillo, pero se mantuvo firme. Cometió un error peligroso en el minuto 13, al perder el balón en el mediocampo, pero arriesgó dos grandes ocasiones para el Palmeiras: un remate al final del primer tiempo, que se fue rozando la red, y otro en la prórroga, atajado por John", se leyó en el medio anteriormente citado sobre la actuación del 'cafetero'.